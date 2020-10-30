В Шымкенте пока стабильная эпидемиологическая ситуация, в городе за прошедшие сутки было выявлено всего 2 пациена с коронавирусной инфекцией, а также 11 с пневмонией с признаками COVID-19.

Пневмония бьет рекорды. С начала года в Шымкенте зарегистрировано 18 621 заболевших. Это почти в четыре раза больше прошлогодних показателей. С первого августа пневмонию с признаками коронавирусной инфекции выявили у 985 пациентов. Так что там, со второй волной, пик пандемии не за горами? Главный доктор Шымкента…. задумался и на вопрос ответил расплывчато.

«Ношение масок, обработка рук, сохранять дистанцию нужно, то мы конечно, ничего не будет. Но мы готовы, хотя в целом ситуация стабильная, но в соседних республиках мы наблюдаем рост заболевания, с каждым днем идет прибавление. В России, например, больше 16 тысяч случаев за сутки, это очень плохой сигнал для нас, поэтому мы готовимся очень серьезно. Но будет ли вторая волна или нет никто не может ответить»,- рассказал Бакытжан Позилов, и.о. Груководителя управления здравоохранения г.Шымкента.

Готовятся детской больнице Шымкента и к ЭХУ коронавирусной инфекции у детей. После перенесенного Ковид-19 маленькие пациенты легко могут подхватить мультивоспалительный и Кавасаки синдромы.

Анастасия Новикова