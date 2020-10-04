Комитет контроля качества и безопасности товаров и услуг МЗ РК касательно аудиорассылки в мессенджере «whatsapp» о закрытии города Нур-Султан на карантин с 15 октября 2020 года и о выставлении блокпостов вокруг города сообщает следующее:

Данная информация не соответствует действительности, на сегодняшний день вопрос о закрытии города Нур-Султан с 15 октября текущего года и выставлении блокпостов по периметру города не рассматривается.

Уважаемые граждане! Просим вас не поддаваться недостоверной информации в социальных сетях и доверять только официальным источникам информации: официальный сайт и аккаунт в социальной сети Facebook Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг, а также телеграм-канал МВК по нераспространению коронавируса ( t.me/kkkbtu ).

Напоминаем, что распространение заведомо ложной информации влечёт уголовную ответственность согласно ст. 274 УК РК.