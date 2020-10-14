Два казахстанца погибли в Южной Корее.

Молодой парень и 50-летняя женщина упали с высоты и разбились насмерть. Выяснилось, что оба пребывали в «Стране утренней свежести» нелегально.

Первая трагедия произошла на одном из заводов в южнокорейском городе Ансан. Там 20-летний нелегал из Туркестана сорвался с высоты. Травмы оказались несовместимы с жизнью. Во втором случае погибла 50-летняя женщина. Предварительно известно, что она упала с лестницы, когда рвала яблоки. Покойная — жительница Нур-Султана. Сейчас проводится расследование.

«Местная полиция возбудила дело. Ведется следствие. Консульский отдел Посольства оформляет все необходимые документы и предпринимает все меры по возвращению тел наших граждан в Казахстан. Сейчас мы работаем над тем, чтобы осуществил работодатель, потому что это произошло на производстве», — рассказал Айбек СМАДИЯРОВ, официальный представитель МИД РК.

Стоимость доставки одного тела на родину, по прошлогодним оценкам МИД, доходила до 7 тысяч долларов. Как правило, процедуры ложатся на плечи родственников погибших. Статистику смертельных случаев с участием казахстанских нелегалов в Южной Корее, наши дипломаты не называют. Известно, что только в первом полугодии 2019-го там погибли семеро казахстанцев.

«Много было случаев, когда именно нелегалы травмировались на работе по незнанию техники безопасности, и из-за того, что в Корее, работа очень тяжелая», — рассказала Арина Ли, жительница г.Алматы.

Алматинка Арина Ли три месяца проработала на одном из предприятий в Южной Корее. Отмечает, что нередко, отправляясь на заработки, казахстанские нелегалы возвращаются инвалидами. Серьезные травмы получают на заводе или стройке. Просто не выдерживают 12-часовой график.

«Моя коллега 25-летняя казахстанка, с которой мы работали за одним станком, лазером отрезала себе 2 пальца. Поэтому прежде чем, собраться ехать туда, и гнаться за деньгами, за высоким заработком, подумайте — стоит ли ваша жизнь и здоровье этого», — рассказала Ли.

По данным МИДа, в Южной Корее сейчас находятся около 25 тысяч казахстанцев. Из них 10 тысяч – нелегалы.