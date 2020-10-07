До прибытия врачей, стражи порядка не теряя времени приняли меры к спасению пострадавших.

ДТП произошло на территории Ордабасинского района, на 2245 км трассы Шымкент-Самара.

Житель Шымкента, управляя автомашиной «Ауди-100», допустил столкновение с грузовой автомашиной «Шакман», врезавшись в заднюю боковую часть.

Свидетелями ДТП на трассе Шымкент-Самара стали сотрудники Управления полиции г. Туркестан, которые в это время возвращались с учебно-тренировочных сборов.

Полицейские сразу же бросились к месту аварии, вызвали скорую помощь и сообщили о случившемся в Ордабасинский РОП.

До прибытия врачей, стражи порядка не теряя времени приняли меры к спасению пострадавших. Используя подручные средства, сотрудники полиции вытащили людей из покореженной автомашины, а затем оказали первую медицинскую помощь. Впоследствии пассажиров и водителя «Ауди» с различными травмами доставили в больницу. Спасённые в ДТП пассажиры выразили искреннюю благодарность сотрудникам Управления полиции г. Туркестан за своевременно оказанную помощь и пожелали им успехов на службе.

«Не думали, что попадем в аварию, что выживем в такой ситуации. Однако, на помощь вовремя пришли полицейские, которые, можно сказать спасли нас и подарили вторую жизнь. И вот, благодаря их оперативности и профессионализму, мы остались живы. Большое им спасибо!- поблагодарили местные жители туркестанских полицейских, протянувших руку помощи попавшим в ДТП.

В свою очередь, полицейские Туркестанской области ежедневно несут службу по охране спокойствия и безопасности граждан и готовы в любую минуту прийти на помощь и протянуть руку нуждающимся.

Вместе с тем, стражи порядка напоминают водителя о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения, не превышать скорости и держать дистанцию на дороге. Также не в коем случае не стоит садиться за руль автомашины в нетрезвом состоянии, что может быть опасно, не только для вашей жизни, но и пассажиров. Водитель будьте осторожны на дорогах! Соблюдайте ПДД!