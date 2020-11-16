124,2 млрд тенге выделено в этом году на развитие духовного центра Казахстана. На эти средства строят 161 объект, сообщил на выездной пресс-конференции Службы центральных коммуникаций в городе Туркестан аким Туркестанской области Умирзак Шукеев, передает Otyrar.KZ.

14 объектов из запланированного количества уже завершены.

— В настоящее время к строящимся социальным объектам и жилым домам в административно-деловом центре подводят 53 км инженерной инфраструктуры, — добавил Умирзак Естаевич.

Тем временем, в духовно-культурном центре строят 10 объектов, из которых шесть уже сданы в эксплуатацию.

— В Туркестане, золотой колыбели всего тюркского мира, строят Парк Первого Президента, аллею Нурсултана Назарбаева – Арбат. Реставрируют мавзолеи Х.А. Яссауи и Р.С. Бегим, исторические места древнего поселения Культобе, благоустраивают территорию музея-заповедника Хазрет Султан, — перечислил Умирзак Шукеев.

Помимо этого, добавил аким, уже сдали в эксплуатацию первый в Республике «Международный университет туризма и гостеприимства». Кроме того, строятся Линейный парк, Дендропарк, многофункциональный комплекс «Керуен-Сарай», мечеть и три гостиницы по международным стандартам.

Глава региона отметил, что в Туркестанской области системно реализуется утвержденный план мероприятий по реализации Послания Президента РК народу Казахстана.

— В первую очередь, это улучшит условия жизни населения нашего народа и повысит экономический потенциал области. Наша цель — создание диверсифицированной и технологически развитой экономики, обозначенной в Послании Главы государства, — подчеркнул Умирзак Естаевич.