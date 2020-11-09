Его задержали громко, он проходил по резонансному делу о незаконной трансплантации человеческих органов. Просидев год за решеткой Абылай Донбай вернулся в Шымкент, передает Otyrar.kz

После того как суд оправдал молодого врача, он первым делом вернулся домой, через несколько дней он приступил к своей работе. Абылай Донбай снова главный врач первой клинической больницы г. Шымкента.

Поговорить с журналистами Донбай согласился сразу, заверив, что скрывать ему нечего.

«Я изначально не был виноват и показаний своих не менял. Все операции «незаконные», якобы, проведенные, это неправда. Что касается тех, кто проходил по этому делу, сказать ничего не могу. Главное, что я вышел на свободу, что могу помогать людям и быть со своими родными», — сказал Донбай.

Как стало известно Абылай Донбай уже встретился с частью коллектива, приступил к работе. Молодой врач проводит сложнейшие операции по трансплантации почек и печени.

«Я благодарен всевышнему и всем кто за меня болел и переживал. Я буду работать дальше и лечить людей. В планах много всего, хотим работать по направлению трансплантации печени. В Казахстане только два врача, которые проводят такие операции», — сказал Абылай Донбай.

Абылай Донбай во время прямого эфира отдельно рассказал про своего наставника Мади Бигалиева.

«Это был мастер своего дела, он был лучшим наставником который вложил свои знания в каждого врача. Его не хватает. Мы всегда его будем помнить», — сказал Донбай.

Подробное интервью Абылая Донбая смотрите в эфире телеканала «Otyrar TV».