Жителю Шымкента, ветерану Великой Отечественной войны, Халелу Атантаеву исполнилось 100 лет, передает Otyrar.KZ.

Аким города Шымкента Мурат Айтенов посетил дом юбиляра и поздравил его с днем рождения.

В свои годы ветеран еще полон сил и здоровья. Мурат Дуйсенбекович выражая почет и уважение, пожелал ему долгих лет жизни.

Халел Атантаев родился в 1920 году в Кызылординской области. После окончания средней школы его призвали в армию, и вскоре началась Великая Отечественная война.

Он сражался, отстаивая родную землю, на Западном фронте. После возвращения в 1948 году служил в Комитете государственной безопасности. Сегодня у аксакала 3 сыновей, 1 дочь, 10 внуков и 4 правнука.

За службу на фронте и в стране награжден множеством медалей.