Аким Шымкента Мурат Айтенов встретился с техническим директором дистрибьюторской компании «Royal Group LLC» Хан Умаром.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы сотрудничества и привлечения инвестиций в Шымкент, сообщает Пресс-служба акима города Шымкент.

Мурат Айтенов поблагодарил компанию за интерес к туристическим проектам города и подробно рассказал о ее возможностях.

— «Комплекс историко-культурных достопримечательностей старого города» Шымкента включен в список ТОП-50 туристских дестинаций. То есть ожидается, что в наш город будет большой наплыв туристов. Шымкент с населением более одного миллиона человек — один из самых экономически развитых городов Казахстана с готовой инфраструктурой, богатыми природными и трудовыми ресурсами. Это старейший город Казахстана с 2200-летней историей, расположенный в самом сердце Великого Шелкового пути. На сегодняшний день через город проходит транспортный коридор «Западная Европа — Западный Китай», — сказал Мурат Дуйсенбекулы.

Он также отметил, что у города есть большой потенциал стать новым центром привлечения инвестиций, технологий и интеллектуальных ресурсов в Центральной Азии. Также во время встречи аким города, учитывая многолетний опыт управления гостиничным бизнесом компании «Royal Group», в качестве иностранного инвестора, призвал их внести свой вклад в развитие туристической индустрии Шымкента.

Стоит отметить, Royal Group — холдинговая компания из 60 крупных и средних компаний, расположенных в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Основан в конце 90-х годов. Головной офис находится в Абу-Даби. Он специализируется на торговле, финансах, недвижимости, производстве, строительстве, информационных технологиях, образовании, услугах, здравоохранении, гостиничном бизнесе, розничной торговле и робототехнике. Построил первую 4-звездочную гостиницу в Шымкенте. В его строительство инвестировано около 10 миллионов долларов.