Чтобы ребенок не заразился от матери, врачи решили сделать кесарево сечение на базе инфекционной больницы Шымкента.

5 ноября женщина родила здорового малыша весом более трех с половиной килограммов. На свет у роженицы появилась девочка. Беременную женщину оперировала группа квалифицированных медицинских специалистов: хирург Серик Ерлан, акушер-гинеколог Махашова Анар, врач анестезиолог-реаниматолог Ташмухамедов Кабылжан, старший анестезиолог Рустамов Бахрам, врач-неонатолог Алшинбаева Гульнара, детская медсестра Самбетова Шолпан, сотрудники операционного отдела Муналова Гулима, Айнакулова Гульнур.

Отметим, что коронавирусную инфекцию у беременной женщины врачи выявили до плановой операции. По словам медиков, состояние роженицы было хорошее. Около семи дней жительница Шымкента будет находиться на лечении в больнице. Сейчас и новорожденная и роженица находятся под постоянным присмотром врачей.