Чемпионат Республики Казахстан по боксу среди мужчин и женщин, который проходит в Шымкенте, в самом разгаре, передает Otyrar.KZ.

Сильнейшие мастера кожаной перчатки борются за главный приз.

На сегодня запланированы четвертьфиналы. Боксеры сборной Шымкента успешно продолжают соревнования.

В четвертьфинал вышли обладатель олимпийской путевки Закир Сафиуллин, призер молодежного чемпионата мира Махмуд Сабырхан, призер чемпионата мира Жайна Шекербекова и другие боксеры нашего города.

Сегодня на ринг выйдут боксеры Фариза Шолтай и Дина Исламбекова.

Победители будут объявлены 29 ноября.