Со вчерашнего дня условия проезда в городском транспорте Шымкента решили изменить.

Если терминал не будет работать, как это случилось в первый день введения дифтарифа, оплатить поездку придется. Иначе перевозчики останутся без заработка. С картой «Толем»- 70 тенге, без карты — 100 .

Оказалось, что система электронного билетирования дала сбой из-за проблем со связью. У оператора сотовой связи, к которой подключены валидаторы, вышли из строя вышки. Люди попросту не смогли провести оплату. Специалисты признаются, к такому форс-мажору оказались не готовы.

«Мы до 9 числа поставили все валидаторы, раздали все мобильные терминалы, но 9 числа из-за интернет связи у нас система встала и произошли сбои при оплате. У нашего операторы из-за погодных условий, как они говорят, упали около 250 башен и сейчас идут работы по восстановлению интернета. У нас сейчас форс-мажор, никто не предполагал, что именно 9 числа произойдет такой случай с интернетом, мы в ту ночь с 8 на 9 число 100% перепроверили все терминалы, все работали исправно. Мы с оператором связываемся каждые 5 минут и , я думаю, быстро решится вопрос» — рассказал Ерлан НУРЛАНУЛЫ, заместитель директора «КазСмартТранс».

В скором времени, по словам обслуживающей компании, выйдет постановление, в котором пропишут : в случае если два терминала не работают одновременно пассажир проезд оплачивать не будет. Случится это после того как отладят существующий механизм.

Анастасия Новикова