Гражданка России в останках, найденных в одном из колодцев Шымкента, опознала свою мать, сообщает Elitar.kz.

12 октября стало известно об обнаружении в одном из микрорайонов Шымкента скелетированных останков женщины. Тогда полицейские обратились к горожанам с просьбой помочь в поисках родных погибшей. По мнению стражей порядка, тело могло пролежать в колодце от 2 до 5 лет.

Девушка рассказала, что увидев публикацию и фотографии одежды, найденной вместе с телом, она сразу поняла — это ее пропавшая полтора года назад, мама.

По словам девушки, когда ей было 11 лет, ее маму, гражданку Казахстана, депортировали из России, правда, перед этим, лишили ее родительских прав.

Несмотря на это, она постоянно была на связи с дочерью. Так было до середины 2018 года.

«Она всегда появлялась в социальных сетях либо ее подруги связывались со мной. Но 1,5 года назад она жила у парня и пропала. На связь ни с кем не выходила больше. И это было странно. Ее подруги писали заявление в полицию, но никто его не принимал, потому что они не родные, а я не могла приехать», — рассказала девушка.

Она связалась с подругами мамы, как только прочитала публикацию, в которой полицейские просили помочь с опознанием. Женщины тоже узнали вещи, и сразу пошли в полицию, говорит девушка. Туда же, якобы, привели и того самого парня, с которым жила последние полтора года ее мама.

В полиции, говорит девушка, мужчина сознался, что выбросил тело в колодец:

«Он сказал, что пришёл домой, а она была уже мертва. И он скинул ее в колодец, потому что испугался».

Но девушка считает, достаточно было вызвать скорую и полицию, чтобы зарегистрировать факт смерти.

«Ужасно тяжело осознавать, что ее нет больше. Да, она не участвовала в моей жизни последние годы, но она никогда плохого никому не желала и любила по-своему меня. И теперь тяжело осознавать, что ее нет больше

Я надеюсь, следствие все выяснит, и вынесет справедливое решение», — продолжила она.

Все, что написала девушка в редакцию, передали полиции. Пока ответа не поступило.