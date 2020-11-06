Остальные семь сел: Диханколь, Узынарык, Алшалы, Каскасу, Верхний Каскасу, Керегетас, Кенесарык тоже будут подключены к голубому топливу.

Кроме того, жителей ул. Астана в населенном пункте Достык, ул. Карауылтобе и ул. Курган в населенном пункте Киелитас в ближайшее время обеспечат природным газом, сообщает Региональная служба коммуникаций Туркестанской области.

В настоящее время из областного бюджета выделены средства на строительство. Будет определена подрядная организация. В этом году начнется прокладка газопровода. В результате жители района будут полностью обеспечены 100% голубым топливом.