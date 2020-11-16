В редакцию телеканала «Отырар» обратились жители. Они просят разъяснить для чего ТОО «Водные-ресурсы и Маркетинг» снова заключают договор, если они не отказываются от услуг данного предприятия.

Узнав о новом договоре на услуги водоснабжения и канализации, некоторые жители Шымкента поспешили в кассы. И сделали это напрасно.

Мадина Ахметова, жительница г. Шымкента:»Не знаю как другим, но нам удобно оплачивать комуслуги через Каспийголд. Дети сами рассчитываются. Говорят, что после перезаключения договора мы сможем выбирать в каком носителе получать квитанции. Как -то непонятно».

В ТОО «Водные ресурсы-маркетинг» началась инвентаризация абонентской базы. Представители дилерских участков заключают и перезаключают соглашения с владельцами недвижимости.

Горожанам никуда идти не надо. Абонентам, контролеры принесут соглашение сами. Хозяину недвижимости останется лишь предъявить удостоверение личности и документ, подтверждающий право собственности. Жители Шымкента смогут выбрать удобный для себя способ получения квитанций.

Ринат ХАМИДУЛИН, официальный представитель ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»: «Как абонент перезаключил договор ему будет предложено выбрать на каком носителе они хотят получать платежные документы-квитанцию. Существует два варианта бумажный носитель и цифровой. В настоящее время в ТОО «ВРиМ» проводится разработка, она вошла в завершающую стадию чат-ботов. Эти чат боты будут работать в мессенджерах, вацап и телеграмм. С их помощью абоненты смогут получить не только квитанции, но и различные уведомления , и в свою очередь они могут отправлять показания».

Индивидуальные приборы учета воды в большинстве многоэтажках Шымкента вынесены из квартир — в подъезды или подвалы. Для таких абонентов инвентаризация пройдет незаметно. Горожанам, у которых счетчики воды в квартирах — договор придется оформить заново. Таких абонентов в Шымкенте 200 тысяч.

Ринат ХАМИДУЛИН:»Определенная часть населения-пенсионеры, люди, которые имеют кнопочные телефоны, те, кто не может получать электронные квитанции, для них разработана такая опция, как доставка бумажной квитанции на дом. При заключении и перезаключении индивидуальных договоров все это будет оговариваться».

Для экономии времени абонентов ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг» планирует внедрить в начале следующего года мобильные приложения – чат-боты в мессенджерах ВАТЦАП и ТЕЛЕГРАМ. Горожане смогут получать квитанции, оповещения и отправлять показания счётчиков.