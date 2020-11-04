Концерт во время карантина?! Вечеринку на площади Наурыз, забыв о социальной дистанции, провели в Шымкенте.

Организовал её шымкентский активист на спонсорские средства. Свою ошибку молодой человек уже признал и даже готов заплатить штраф. По его словам, он и не думал нарушать закон. Вечерника была задумана по типу автокинотеатра, когда зрители смотрят шоу из машин. На «разогрев» организаторы пригласили популярную молодежную группу. Когда артисты вышли на сцену, фанаты устроили столпотворение. Организаторы не могли усмирить молодежь.

«Мы вчера написали объяснительные в полицейском участке, их передали в СЭС. У них есть штрафные санкции, мы ждём штраф, сейчас проходит проверка. Мы сразу оплатим», — рассказал Тохтар АЛИМБЕКОВ, организатор концерта

Изначально мероприятие планировалось провести в онлайн-формате. На автопати разрешили присутствовать всего нескольким зрителям. Однако, что-то, по обыкновению, пошло НЕ ТАК. В городской администрации не скрывают, добро на вечеринку давали, однако не думали, что ТУСОВКА стане такой многолюдной.

«Музыка и световые эффекты привлекли людей, они скопились возле сцены. И это вызвало некоторые вопросы, потому что люди не соблюдали социальную дистанцию, местная Полиция совместно с департаментом по контролю качества и безопасности товаров и услуг выписали штраф организаторам», — рассказал Шынгыс МУКАН, первый заместитель акима г.Шымкента.

Анастасия Новикова