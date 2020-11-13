Настоящую облаву на залы торжеств устроили сегодня сотрудники полиции, прокуроры и специалисты департамента по контролю за качеством и безопасностью товаров и услуг Шымкента.

Улов правоохранителей сегодня богатый. Целых две тойханы, в одной из которых отмечали кудалык, а в другой — двойную свадьбу.

Этот забег сотрудники полиции и прокуроры забудут не скоро. Дамы в вечерних платьях, на каблуках, мужчины в костюмах — так от правоохранителей убегают гости кудалыка. Незаконное торжество в тойхане в разгар карантина устроили шымкентцы. Большинство нарушителей поспешили разобрать угощения и удалиться, другие — вступили с правоохранителями в спор. Мол, а что здесь такого — все ведь отмечают.

«Почему именно к нам пришли? Везде же проводят, просто стоит проехать, посмотрите. Не мы одни такие», — недоумевает гостья кудалыка.

Администрация зала торжеств продумала все до мелочей. Снаружи все по правилам — тойхана закрыта, ворота на замке, пластиковые окна не пропускают шум. Гостей в зал торжеств запускают с черного входа. Сотрудники полиции насчитали в тойхане как минимум 70 людей.

«Сегодня 13 ноября в этом кафе нарушали нормы карантина. Здесь проводили кудалык, человек 70 было. Все собранные материалы, мы направим санитарным врачам. Там решат какую меру пресечения применят к руководству заведения», — рассказал Мухамеджан Ахметов, старший лейтенант полиции.

Нагрянула мобильная группа и в зал торжеств. Приход сотрудников в погонах, здесь, похоже, даже не заметили. В тойхане отрываются на полную катушку — отмечают двойную свадьбу. Десятки человек даже внимания не обратили на появившихся в дверях сотрудников в погонах. Видимо, приняв это за розыгрыш, гости как ни в чем не бывало продолжали произносить тосты.

Несмотря на то, что полицейские, прокуроры и санврачи нагрянули с законной претензией, мол, почему во время карантина с размахом празднуют свадьбу, когда они под запретом, в заведении со своих мест никто не сдвинулся. Лишь позже владельцы тойханы и организаторы свадьбы, поняли, что нарвались на штраф.

«Около шестисот тысяч тенге будут выплачивать юридические лица, владельцы заведения, которые разрешили устроить в карантин торжество с размахом. Около 80 тысяч — физические лица, организаторы самого торжества. Наказание понесут все», — заверила Айдана АСАН, главный специалист отдела Абайского района департамента по контролю за качеством и безопасностью товаров и услуг.

Шымкентцев предупреждают, собирать гостей на торжества чревато не только штрафами но и риском заразиться смертельной инфекцией! В Казахстане растет количество заболевших коронавирусом. И если среди гостей тоя, окажется хоть один корона-положительный, то заразиться могут все гости торжества. Немало на тоях и пожилых людей, для них последствия посиделок могут и вовсе стоить жизни.