В городской детской клинической больнице провели операцию 10-месячному малышу с патологией Гиршпрунга.

Для этого, чтобы не травмировать большие участки кожных покровов и тканей, хирурги использовали мини-инвазивную технику «Лапароскопическое низведение толстого кишечника с созданием коло-ректального анастомоза». Эта техника является золотым стандартом для лечения данной патологии.

Послеоперационный период у ребенка прошел легко, без осложнений. Маленького пациента выписали из стационара на 7-е сутки! Малыш идет на поправку!

Чтобы провести такую высокотехнологическую инновационную операцию, конечно, в первую очередь, нужны подготовленные специалисты. Врачи городской детской клинической больницы стажировались в зарубежных и республиканских клиниках.

Кроме того, ГДКБ оснащена всеми необходимыми инструментами.

Отметим, что до этого времени дети, рожденные с болезнью Гиршпрунга, оперировались в республиканских центрах городов Нур-Султан и Алматы. Теперь операции с подобным, очень сложным пороком, проводятся и в Шымкенте.

Болезнь Гиршпрунга, ВПР аноректальной зоны, атрезия ануса — очень редкая патология, которая является врожденным пороком развития толстого кишечника. Клиническая картина при болезни Гиршпрунга зависит от протяженности пораженной зоны толстого кишечника.

Самым ранним и основным клиническим признаком болезни Гиршпрунга является отсутствие самостоятельного стула (хронический запор). Этот симптом, в большинстве случаев, наблюдается с периода новорожденности или появляется несколько позже.

В первые дни и недели жизни задержка стула отмечается у 90-95 % больных. Лечится патология только хирургическим путем.