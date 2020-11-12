Бездорожье — одна из главных проблем жителей микрорайона «Бекзат» в Туркестане.

После очередного дождя единственный путь превращается в непролазную грязь. А зимой сюда попасть вообще невозможно. Из-за глубоких ям образуются снежные заносы, преодолеть которые машины не в силах.

На 113 улиц в Туркестане до сих пор бездорожье, — говорит глава города Рашид Аюпов во время обхода. По просьбе жителей в течение недели на 12 улицах будет гравий.

Семья Бейсенбека Утепеков живет здесь более 10 лет. Все это время дальше обещаний чиновников дело не двигалось. Время шло, а нормальной дороги всё не было.

«Нам дорога необходима! Школьникам тяжело на учебу добираться, не просто и пожилым людям, и водителям»,- говорят местные жители.

Аким Туркестана распорядился засыпать все 12 улиц микрорайона гравием. Сделают это, по заявлению Рашида Аюпова, в течение одной недели! 27 млн тенге уже выделили.

Рашид АЮПОВ, аким г. Туркестана: » Во время дождя здесь, действительно, невозможно пройти, а скорая — проехать не может. За неделю обещаем засыпать 8 километров бездорожья гравием. После проверю качество лично».

Всего в Туркестане 875 улиц, протяженностью 845 км. Заасфальтировано 160 дорог, 230 улиц — гравийные.