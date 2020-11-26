Всего скотокрады похитили 58 лошадей и 20 коров, нанеся ущерб потерпевшим на сумму более 40 миллионов тенге.

На брифинге начальник Толебийского РОП Бауыржан Жанаев сообщил о завершении расследования уголовных дел в отношении преступных групп, промышлявших кражами скота на территории шести районов Туркестанской области.

В производстве следователей Толебийского РОП находились материалы досудебного расследования в отношении двух преступных групп. Всего скотокрады похитили 58 лошадей и 20 коров, нанеся ущерб потерпевшим на сумму более 40 миллионов тенге.

В течение двух лет в отдел полиции обратились десятки потерпевших. Со слов сельчан, неизвестные лица с вольных пастбищ и из хозподворий похищали лошадей, коров и овец.

Все обращения местных жителей зарегистрировали в ЕРДР по статье 188-1 УК РК “Скотокрадство”.

Чтобы выйти на след преступников, создали специальную группу из числа опытных оперативников и сотрудников местной полицейской службы. На розыск подозреваемых ориентировали весь личный состав Толебийского РОП. Проводились ночные рейды, на дорогах установили “заслоны”. Проверялись автомашины, занимающиеся перевозкой скота, места его забоя и реализации. Опросили местных жителей и возможных очевидцев, проверили рынки и другие места реализации продукции. В результате нам удалось выйти на след двух преступных групп.

Их задержали в начале осени в Сарыагашском, Толебийском районах и городе Шымкент по месту жительства. Сначала задержали одну из преступных групп, состоящую из трех человек, один из которых скупщик краденного. Подозреваемые оказались причастны к пяти фактам краж скота на территории района.

Спустя неделю, задержали вторую преступную группу, которая состояла из пяти человек и орудовала на территории шести районов области. Только в Толебийском районе скотокрады совершили восемь фактов краж скота. Следователям предстояла кропотливая и скрупулезная работа по сбору доказательной базы. Многие из подозреваемых были ранее судимы.

-В ходе следствия установлено, что одна преступная группа скотокрадов вывозила похищенный скот на большегрузной машине. А вторая уводила и прятала похищенный скот в собственных подворьях. На сегодня под стражей находятся восемь подозреваемых лиц, пять из которых ранее судимые за аналогичные преступления. Все они жители Туркестанской области и города Шымкент. Задержаны также и четверо скупщика краденного скота. Законным владельцам на сегодня возвращены более 40 похищенных лошадей. В настоящее время материалы досудебного расследования с обвинительным актом в отношении двух преступных групп направлены в суд для принятия процессуального решения”, – рассказал Бауыржан Жанаев.