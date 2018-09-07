Этот поселок многие называют опасным, в самом ауле расположена колония строгого режима, где отбывают наказание за тяжкие преступления. От районного центра до поселка — около 15 км. Как рассказывают жители, в позднее время не каждый таксист согласится проехать до аула, многие просто остерегаются, передает NUR.KZ.

Шахта-Тогус охраняется со всех сторон. В другой части поселка расположена воинская часть 6698 Национальной Гвардии.

«Я приезжаю сюда к родителям, живут они в двухэтажном многоквартирном доме. Дом не ремонтировали с момента его строительства. Кажется, уже лет 55 прошло. Как-то раз просили внести в программу модернизации жилья, но все попытки тщетны.

Вода у нас на улице, туалет тоже, готовим на улице.Дороги тут вообще непутевые. Когда будут изменения, пока я не знаю», — говорит Бауыржан.

Есть в центре аула и интернат для подростков, которые имеют не очень положительную историю. В акимате Ленгера нам пояснили, мол, ситуацию возьмут под контроль, и за зданием будет проведен надлежащий уход.

«Дома приватизированы, они частные. Жители должны сами ремонтировать их. А по программе модернизации жилья к нам никто не обращался. А насчет дорог — мы там не будем прокладывать асфальт, так как будут проведены работы по прокладке новой водопроводной системы», — пояснил аким города Ленгер Болат Адильбеков.

Некоторые жители жалуются на то, что даже зона строгого режима выглядит приличнее, чем их дома и сам поселок. Соседствовать с заключенными жители не боятся, мол, охрана там хорошая. К слову, с недавних пор в ИЧ-167/9 в поселке Шахта-Тогус отбывает наказание Куандык Бишимбаев.

«Когда сказали, что привезли к нам в аул Бишимбаева, мы удивились, не знаю, почему. Мы его не видели, как и не видим тех, кто к нему приходит. Если забраться на гору, можно увидеть сверху, как там ходят, но Куандыка точно разглядеть не получится», — говорит один из жителей поселка Шахта-Тогус.

Когда произойдут изменения в поселке, пока неизвестно, но ясно то, что жители долго ждать не собираются, планируют обращаться уже в Астану.