Распоряжением Мурата Айтенова заместителем акима города Шымкент назначен Ергали Билисбеков.
Ергали Даулетбекович родился в 1961 году. Образование высшее, по специальности руководитель культурно-просветительской организации, экономист, строитель.
Трудовую деятельность начал в 1978 году рабочим на базе «Казгалантерейторг» в городе Шымкент.
В 1983-1984 годах работал педагогом в учебном заведении ОКТУ-38 в Шымкенте.
С 1984 по 1988 гг. был секретарем комитета комсомола Шымкентского городского педагогического института культуры.
С 1988 по 1990 год — заместитель заведующего кафедрой Шымкентского педагогического института культуры — старший лаборант.
С 1990 по 2008 год возглавлял ряд предприятий города Шымкент.
2008-2011 гг. — заместитель акима города Шымкент.
С 2011 по 2012 гг. был главным инспектором отдела организационной работы и территориального развития Канцелярии Премьер-Министра РК города Астаны.
2012-2014 гг. — главный инспектор отдела территориального развития Канцелярии Премьер-Министра РК города Астаны.
2014-2017 гг. руководителем департамента защиты прав потребителей Южно-Казахстанской области Агентства по защите прав потребителей РК.
В 2017-2018 годах — руководитель управления государственных закупок Южно-Казахстанской области.
С 2018 года по настоящее время – руководитель управления государственных закупок Туркестанской области.
Аким города Мурат Айтенов поблагодарил Бауыржана Мамыталиева за проделанную работу и пожелал удачи.