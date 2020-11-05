Выйти на пенсию и начать жить заново?!

Казахстанским пенсионерам разрешили брать жилье в ипотеку. Пожилые люди смогут прикупить себе не только «однушку», но и даже трёхкомнатную! В общем, на что пенсии хватит.

Изменения в программе ипотечного кредитования «5-10-20» изменились. Казахстанцы старше 65 лет, могут могут подать заявку в Жилстройсбербанк на оформление ипотеки. Правда, для этого они должны стоять в очереди на жилье, И с этим у пенсионеров, проблем не возникнет — в очередь на жильё в Казахстане можно стоять годами.

«В правила внесены изменения по кредитованию. Пенсионер старше 65 лет, состоящий в очереди как нуждающийся в жилье, может кредитоваться с привлечением двух молодых созаемщиков. Это те же самые работающие члены семьи. Но здесь необходимо учитывать критерии для входа в программу», — рассказал Жансултан МАТАЕВ, директор Центрального филиала ЖССБ.

Ипотеку пенсионерам взять не сложно. Для одобрения заявки, размер дохода на каждого из семьи, должен быть около 32-ух тысяч тенге. На двух пенсионеров и их созаемщиков доход не должен превышать ста одной тысячи тенге.

«Соответственно, если, скажем, мама – пенсионерка, ей больше 65 лет, есть сын и дочь, которые проживают вместе, и они могут подтвердить платежеспособность – то их общий совокупный доход при разделении на троих не должен превышать 101 270 тенге. Вот при этих условиях пенсионеры, стоящие в очереди как нуждающиеся, могут получить кредит по программе «5-10-20»», — рассказал Жансултан МАТАЕВ, директор Центрального филиала ЖССБ.

Возникает резонный вопрос. Успеют ли казахстанские пенсионеры расплатиться за жилье? Средняя продолжительность жизни в стране 73 года. В случае смерти пожилого ипотечника, вместе с квартирой стариков, созаемщикам достанется в наследство — и квартира, и долг. Рассказали на брифинге о реализации жилищных программ и о том, сколько очередников в Казахстане ждут обещанной жилплощади.

«На сегодня в нашей стране в очереди на жилье стоят более 530 тысяч человек. Для обеспечения прозрачности процедуры распределения жилья в текущем году была внедрена единая республиканская база очередников», — говорит Мархабат ЖАЙЫМБЕТОВ, председатель Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИИР РК.

В этом году жилищные условия улучшат более 150 тысяч семей. В рамках реализации жилищной программы льготного кредитования «Бақытты отбасы» планируется предоставить жилье еще 30 тысячам казахстанцев.

Анастасия Новикова