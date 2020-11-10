Гражданин Узбекистан потерял свои документы по приезду в Туркестанскую область, из-за чего не мог вернуться домой.

Сотрудники миграционной полиции Жетысайского РОП оказали помощь гражданину Республики Узбекистан с восстановлением утерянных личных документов, чтобы он смог вернуться на свою родину.

Иностранного гражданина полицейские Жетысайского РОП задержали на одной из улиц районного центра во время оперативно-профилактических мероприятий. У мужчины не оказалось при себе документов, удостоверяющих личность, и стражи порядка поместили его в приемник-распределитель.

Как выяснилось, гражданин Узбекистан потерял свои документы по приезду в Туркестанскую область, из-за чего не мог вернуться домой. Полицейские Жетысайского района решили оказать помощь иностранному гражданину с возвращением домой.

По ходатайству узбекистанца сотрудники миграционной полиции при поддержке правового центра «Сана сезим» и посольства РУ в г. Алматы в течение месяца оформили сертификат для возвращения на родину.

Спустя два дня на посту Капланбек- Сарыагаш полицейские Жетысайского РОП передали иностранного гражданина его семье и родным. На родине мужчину встречала его мать и братья, которые очень обрадовались возвращению родственника. Они выразили огромную благодарность сотрудникам полиции Жетысайского РОП и пожелали стражам порядка успехов на службе.