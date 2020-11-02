В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по части 1 статьи 287 УК РК.

27 октября 2020 года участковый инспектор полиции отдела местной полицейской службы Управления полиции Аль-Фарабийского района Ернар Кошанов в ходе операции “Правопорядок” на перекрестке улиц Аргынбекова и А.Байтурсынова остановил вызвавшего подозрение гражданина, после чего попросил показать документы, удостоверяющие личность, и спросил не имеет ли он при себе какие-либо противозаконные предметы.

Подозреваемый ответил, что не имеет при себе документов, и что у него есть предмет черного цвета, похожий на оружие, который он нашел один день назад.

Сотрудник полиции изъял указанное оружие и доставил в полицию 45-летнего жителя Туркестанской области.