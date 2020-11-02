Туркестанская область по показателям в сельском хозяйства в республике на втором месте.

Об этом стало известно на расширенном заседании комитета пищевой промышленности и агропромышленного комплекса при региональном совете. Как отметил руководитель управления сельского хозяйства Туркестанской области Нурбек Бадыраков, по итогам 9 месяцев в регионе произведено продукции на 521 млрд тенге. Это по сравнению с показателями прошлого года больше на 75 млрд тенге. Таких высоких показателей удалось достичь не только благодаря плодотворной работе хозяйств, но и привлечению в сферу инвестиций: В основной капитал сельского хозяйства в этом году привлечено 25 млрд тенге. Кроме этого, на заседании говорили о хлопке, объемы которого меньше, чем в прошлом году.

Нурбек БАДЫРАКОВ, руководитель управления сельского хозяйства Туркестанской области:» По всем культурам урожай собран, осталось собрать хлопок. В этом году площади под белое золото уменьшились на 5 тысяч га. Хлопок посажен на 125 тысячах га. Планируем собрать 330 тонн белого золота. На сегодня собрано 84 процента хлопка, килограмм белого золота принимают по 160 тенге. В 18 заготовительных хлопкопунктах региона продолжается прием хлопка-сырца».

Шынар Оразова