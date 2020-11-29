Информация, пришедшая из Алматинской области об избиении свекровью своей снохи до потери сознания, не прошла мимо внимания многих казахстанцев. Лично я об этом прочла на казахстанском информационном портале.

Об очередной семейной трагедии – длительном издевательстве над женщиной стало известно благодаря правозащитникам фонда «Не молчи». По их словам, число жертв бытового насилия продолжает стремительно расти. Это подтверждают и полицейские. Только с начала года в Казахстане наказали 19 тысяч семейных тиранов, передавал телеканал Astana TV.

24-летнюю сноху мать мужа избивала регулярно. Как правило, после того как выпьет. В последний раз, из-за побоев, девушка на несколько часов потеряла сознание. Это стало последней каплей. И она обратилась за помощью в фонд «Не молчи».

Я решила посмотреть, а как обстоят дела у нас в Шымкенте и в Туркестанской области, зафиксированы ли подобные случаи? Ограничилась двумя последними месяцами. И, вы знаете, нет таких зарегистрированных фактов. Кроме кошмарного случая избиения пьяным отцом детей и жены, произошедшего в октябре этого года в Казыгуртском районе, других фактов бытового насилия я не нашла. Во всяком случае, резонансных. Но они же есть… Просто наши южанки привыкли терпеть до поры до времени, стыдятся выносить сор из избы. Разумеется, здесь свою роль играет пресловутый «уят» – позор, типа – ой, что скажут соседи, родные и знакомые.

… Избитой снохе всего-то 24 года. У меня два вопроса: почему она все это так долго терпела и куда смотрели ее родители? Я намеренно пропускаю мужа молодой женщины – с этого человека спроса нет. Раз он допустил такую ситуацию, значит, его слово в этой семье не имеет никакого значения. Он – господин Никто, маменькин сынок, не смеющий перечить своей матери-алкоголичке. Это, к сожалению, простая констатация факта. Его молодой жене надо принять это как данность.

Я смотрела интервью по этому поводу руководителя ОФ «Немолчи.kz» Дины Смаиловой. Так вот правозащитники опасаются, что свекровь может избежать ответственности. Или же попросту отделается штрафом. В нашем законодательстве – в Уголовном кодексе – побои характеризуются, как легкий вред здоровью. И это несмотря на то, что в Казахстане неоднократно поднимался вопрос об ужесточении наказания насильникам.

По информации Zakon.kz, по данным МВД РК число фактов бытового насилия растет с каждым годом. Более половины таких преступлений совершаются в состоянии алкогольного опьянения. Однако, 60% дел заканчиваются примирением сторон. Жертвы домашнего насилия обычно прощают тиранов под давлением родственников…

Да уж. Вот вам и «уят». Было бы хорошо, если бы эти родственники лучше сообща, желательно изначально, решили базовый вопрос для молодых – отдельное жилье. Съемное или в ипотеку.

Я твердо убеждена в том, что с самого начала – с момента женитьбы – молодым нужно жить отдельно от родителей, хоть с его, хоть с ее стороны, какими бы золотыми они ни были.

Пусть молодые живут и самостоятельно, в автономном режиме, решают свои проблемы. Поверьте, без родительской опеки они быстрее повзрослеют. Хотя… Хотя у нас на юге вопрос совместного жилья – это больше вопрос традиций, а не возможностей. Зачастую келинку-то и «заводят» в качестве рабсилы прежде всего. На днях разговаривала на эту тему с сестрой, которая живет в соседнем Ташкенте. Ее комментарий: «У нас сейчас очень много разводов в узбекских семьях. Келинки не хотят обслуживать многочисленную семью мужа. Сами растят детей, водят машину и так далее. Короче говоря, эмансипе…»

Знаю одну молодую семейную пару, которая все собиралась, да не собралась съехать от овдовевшего отца. Уже и дети у них народились, а они все никак не решались покинуть отчий дом. Поясню, хозяином квартиры был отец жены. Уже и отец им намекал, что хочет еще раз жениться, а они все никак – видите ли им так удобно было. И ссоры бывали, и примирения. И червячок шайтанский нашептывал: мол, дети растут, места маловато будет, вот бы отец куда-нибудь съехал, женился и ушел жить к мачехе… Пока наконец-то (хвала Всевышнему!) дочь не поняла греховности таких мыслей. Наконец-то до нее дошло, что и отец имеет право на свое личное счастье, он еще относительно молодой – ему немногим за 60. Как минимум лет 20-30 еще может прожить и, возможно, счастливо в новом браке. Имеет право! Наконец они разъехались. И всем стало лучше, кардинально. Да, молодым пришлось здорово попотеть, работая от зари до зари. От «халтуры», то есть приработка, не отказывались, умерили свои текущие расходы, напрочь отказались от поездок в отпуск. Благо родители мужа хоть и не могли подкинуть денег – сами нуждались, зато здорово помогли с уходом, присмотром за детьми. А теперь и у молодых своя квартира, и отец все еще решает свои амурные дела.

Каждый человек имеет право на счастье, на личное пространство, на покой. В равной степени и пожилые, и молодые. Поэтому, чем постоянно испытывать свое терпение и терпение родственников, лучше жить отдельно, сохраняя хорошие отношения на длительное время.

В некоторых семьях, вынужденных жить несколькими поколениями под одной крышей, изо дня в день ведется невидимая война. Все никак не выяснят, кто в доме главный… Что ни говорите, а в доме должна быть одна хозяйка, а не две или того хлеще – три. В основном трения между женщинами происходят из-за этого.

Отдельно нужно жить, однозначно! Но если вы – любитель экстрима, то флаг вам в руки и терпения и еще раз терпения! Но даже в этом случае не позволяйте какой-то там тетке, да еще в подпитии, посягать на ваше достоинство и здоровье. Таких теток у вас может быть с десяток, а вы у себя одна (или один). Когда-нибудь вы это поймете…

Говорят, в любом конфликте виноваты обе стороны. Одни – тем, что спровоцировали его, другие – что поддались на провокацию, позволили втянуть себя в эту ссору.

Что тут добавить? Не принимайте эстафету агрессии. Бегите из таких стен. Исключите полностью насилие из своей жизни. Терпеть оскорбительное отношение к себе, унижения и уж тем более насилие НЕ СТОИТ! Никогда и ни от кого. Проверено на миллионах.

Мудрости всем нам!

Фарида Шарафутдинова