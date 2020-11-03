Сегодня, 3 ноября, должны были состояться повторные торги по передаче в доверительное управление с последующим выкупом АО «Аэропорт Шымкент».

Однако торги не состоялись. И если в первый раз причиной отмены торгов стало наличие всего одного участника, а нужно минимум двое, то в этот раз аукцион был отменен еще до начала торгов.

Напомним, здание аэропорта Шымкента первый раз выставили на торги 8 октября. Стартовая цена – 5,2 миллиарда тенге. Объявление о продаже было размещено на сайте электронной торговой площадки. Акимат готов передать воздушную гавань Шымкента в доверительное управление с последующим правом выкупа. Срок доверительного управления – 10 лет. Они не состоялись.

Государственный пакет акций в размере 100 процентов АО «Аэропорт Шымкент» был принят в коммунальную собственность Шымкента из республиканской в 2018 году. 24 апреля 2019 года городским акиматом было принято постановление о передаче в в доверительное управление 100 процентов государственного пакета акций АО «Аэропорта Шымкент» с правом последующего выкупа.