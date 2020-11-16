В Туркестанской области участковые инспектора задержали подозреваемых в краже бычка, передает Polisia.kz.

К участковым инспекторам местной полицейской службы Жетысайского РОП обратился житель с заявлением о том, что у него с пастбища пропал бычок стоимостью более 200 тысяч тенге. После безуспешных поисков пропавшей скотины, сельчанин сообщил о случившемся полицейским и попросил помощи. Стражи порядка сразу же выехали на место происшествия, где тщательно прочесали все близлежащие пастбища и опросили односельчан. Очевидцы рассказали, что видели, как в одну из автомашин неизвестные загрузили скотину и уехали.

Полицейские установили водителя Audi, который сообщил, что двое сельчан попросили отвезти скот на окраину поселка. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции Жетысайского РОП по указанным приметам задержали двух местных жителей, подозреваемых к краже бычка. Следствием установлено, что крадскотокрады похитили с пастбища бычка, затем обманным путем уговорили жителя соседнего села отвезти краденный скот в укромное место. Похищенный скот подозреваемые планировали продать, а деньги потратить на собственные нужды. Мужчины полностью признались в содеянном.

По факту кражи домашнего скота проводится досудебное расследование. Молодые люди выпущены под залог. В настоящее время выясняются причастность подозреваемых к совершению других аналогичных краж чужого имущества.