Мужчине стало плохо, когда он спускался по лестнице.

В дежурную часть Арысского РОП поступило сообщение от жильцов многоэтажки том, что в их подъезде мужчина застрял головой в оконной решетке.

-Первыми на место происшествия прибыли патрульные полицейские МПС Арысского РОП, Ерлан Ишанов и Канат Сасаев. Как выяснилось, житель многоквартирного дома Максат Нурбасов вышел из квартиры в подъезд и спускался по лестнице. В этот момент у мужчины поднялось кровяное давление, и он упал. При падении жилец угодил головой между прутьями оконной решетки и не смог самостоятельно выбраться», — сообщили в пресс-службе ДП Туркестанской области.

Житель города Арыси Максат Нурбасов выразил огромную благодарность полицейским Арысского РОП Ерлану Ишанову и Канату Сасаеву за оказанную своевременную помощь и спасение жизни.

“В тот день я почувствовал себя плохо, у меня поднялось давление. Спускаясь по лестнице, перед глазами потемнело, и я упал. Спасибо соседями, они вызвали полицию. Хочу выразить благодарность и полицейским Ерлану и Канату. Они помогли мне выбраться. Я обратился в больницу, никаких осложнений нет. Большое спасибо стражам порядка”, — поблагодарил он полицейских.