Премьер-Министр отметил, что все регионы выполнили поставленную задачу по доведению стабфондов до нормативов Минздрава.

2 ноября под председательством Премьер-Министра РК Аскара Мамина проведено селекторное заседание Межведомственной комиссии (МВК) по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории РК.

О санитарно-эпидемиологической ситуации и готовности ко второй волне COVID-19 доложил министр здравоохранения А. Цой.

По состоянию на 2 ноября наблюдается рост заболеваемости в большинстве регионов РК. С 5 по 18 октября в стране выявлено 1272 заболевших, с 19 октября по 1 ноября — 3352 чел. За сутки заболело 442 чел.

Темп прироста составляет 0,4%, показатель репродуктивности — 1,4. Инфекционные койки загружены на 22%, реанимационные — на 18%.

Наибольший рост заболеваемости за месяц отмечается в Восточно-Казахстанской, Акмолинской, Костанайской, Западно-Казахстанской, Павлодарской областях.

Глава Правительства поручил повысить эффективность деятельности мониторинговых групп по контролю за соблюдением субъектами бизнеса и населением ограничительных мер и карантинного режима.

Премьер-Министр отметил, что все регионы выполнили поставленную задачу по доведению стабфондов до нормативов Минздрава. Глава Правительства поручил продолжить комплектование поликлиник, стационаров, служб скорой помощи необходимым оборудованием.

Министерствам цифровизации и здравоохранения дано поручение ускорить разработку и внедрение программ по отслеживанию контактных лиц, больных, мониторингу соблюдения санитарных требований, Министерству индустрии — ускорить поставку рентгенаппаратов, автомашин скорой помощи в регионы, акиматам — ускорить их принятие.

МВК приняла ряд решений:

I. Внесение изменений в порядок пересечения Государственной границы для: иностранцев, имеющих вид на жительство на территории РК, членов их семей; иностранцев, являющихся членами семей граждан РК. Указанная категория лиц может пересекать Госграницу РК не более 1 раза в 90 суток (ранее было 30 суток).

II. По безвизовому режиму Продлить до 1 мая 2021 г. приостановление безвизового режима для граждан 57 стран. Продлить до 1 января 2021 г. приостановление 72-часового безвизового пребывания на территории РК транзитных пассажиров из КНР и Индии.

III. По авиарейсам с Турцией Сократить с 9 ноября т. г. количество международных авиарейсов с Турцией с 33 до 20 в неделю.