В конце 2018 года в СМИ опубликована информация о том, что трое последователей международной террористической организации ДАИШ (запрещена в Казахстане) создали преступную группу и готовились к теракту в Жезказгане. Их действия были пресечены КНБ Казахстана.

Сегодня КНБ приоткрывает завесу тайны этого дела, и мы поделимся подробностями спецоперации по поимке членов террористической группы.

Имена участников изменены, поскольку почти все они пересмотрели свои религиозные взгляды, признали их ошибочность и раскаялись в своих деяниях.

Будущий руководитель террористической группы Ерлан Куандыков по совокупности семейных обстоятельств бросил ВУЗ на втором курсе и перебивался случайными заработками в «Южной столице».

После очередного увольнения приехал в «поисках себя» в родной поселок в Жамбылской области, где и попал под религиозное влияние своего друга — сторонника сомнительного вероучения — псевдо-салафизм.

Далее, в попытке удовлетворить свой нарастающий, как снежный ком, религиозный и информационный голод, Куандыков стал активно изучать религию.

Однако, информацию он черпал не от имамов и не из официальных сайтов мусульманского духовенства, а на страницах социальных сетей, содержащих материалы радикального и экстремистского характера. Оттуда он и впитал искаженные толкования священных исламских писаний.

На фоне отсутствия жизненных перспектив, источника заработка, а также участившихся упрёков со стороны родственников, на шее которых он сидел, Куандыков в 2016 году решился на смену обстановки — переезд в Жезказган для открытия бизнеса в сфере реализации товаров народного потребления. Уже в Жезказгане он завел семью, окунулся в семейные будни, но продолжил просмотр зверств террористов в Сирии против мирных жителей.

На фоне радикальной интернет-пропаганды начал фанатично поддерживать запрещенную в Казахстане международную террористическую организацию «ДАИШ». Мечтал стать «шахидом», воюя против «врагов мусульман». Но финансовых возможностей выехать в Сирию у Куандыкова не было.

Кроме того, в тот период в социальных сетях зарубежные террористы стали активно распространять ролики с призывами главаря ДАИШ Аль Багдади совершать «амалы» — теракты на местах. Данный призыв подтолкнул Куандыкова к решению во что бы то ни стало создать группу единоверцев для нападений в Жезказгане.

Мужчина привлёк к своим замыслам также радикализовавшихся через интернет местных жителей Берика Асенова и Жакена Акмолова, с которыми познакомился на «ауыз ашаре» в одном из городских общепитов. Идентичность их радикальных убеждений, общность бытовых проблем помогла им быстро наладить «братские» отношения.

После этого они стали готовиться к теракту и одновременно вести пропаганду экстремизма среди близкого окружения.

Объектами агитации стали юноши города, проживавшие в одном дворе с Акмоловым, квартира которого часто использовалась членами группы для проведения сборов и обсуждения преступных замыслов.

Амбициозный Акмолов принял на себя роль идеолога группы и, используя свой авторитет и мнимую начитанность, уверял сотоварищей в правильности планируемых деяний, обучал методам соблюдения конспирации.

У лидеров группы Куандыкова и Акмолова имелись и корыстные мотивы — каждого новоявленного участника банды они рассматривали как источник финансирования своих планов. Под предлогом покупки оружия оба они склоняли молодых единоверцев к получению потребительских кредитов. Часть добытых средств тратили на себя — покупку смартфонов, оплату бытовых расходов, что якобы нужно для дела. Возвращать кредиты, как убеждали Куандыков и Акмолов, не требуется, так как все участники группы во время теракта попадут в рай.

Таким образом, к июню 2018 года помимо Куандыкова, Акмолова и Асенова, в группу вошли еще три новобранца, которые впоследствии и станут главными свидетелями по уголовному делу. Куандыков и компания перешли к более частым встречам, просматривали пропагандистские ролики ДАИШ, обсуждали события в Сирии и Ираке, а также свои будущие атаки в Казахстане. Особой популярностью у них пользовались сцены с казнью боевиками мирных жителей.

В тот период Комитет национальной безопасности вел параллельную разработку другой террористической группы, участники которой были задержаны в Жезказгане и близлежащем Сатпаеве.

Группа Куандыкова данную новость восприняла как личное оскорбление. Решимость земляков воодушевила их и укрепила намерения по совершению теракта. После недолгих раздумий, злоумышленники решили в первую очередь устранить сотрудников полиции, лишив таким образом жителей города защиты, а затем уже организовать атаки против мирных граждан.

Куандыков собрал своих единоверцев и хладнокровно заявил, что убийство полицейских планирует совершить лично. Другим участникам группы он довел, что определит им второстепенные роли. Решимость Куандыкова смутила Акмолова, в связи с чем он неожиданно для всех отказался от участия в преступлении, хотя продолжил представлять свою квартиру для проведения сборов «жамагата».

Очередная встреча проходила под жестким давлением Куандыкова на участников группы. Лидер, в силу импульсивного характера, был раздражен пассивностью других членов и трусостью Акмолова. Куандыков призывал скорее приступить к реализации планов по нападению на полицейских.

Преступная активность группировки не осталась не замеченной сотрудниками Комитета национальной безопасности, которые фиксировали их действия, собирая обширную доказательную базу причастности объектов к преступлению.

Принимая во внимание реальную угрозу совершения теракта, спецслужбы не стали ожидать закуп подозреваемыми оружия, поскольку в этом случае был высоким риск выпустить ситуацию из-под контроля.

Учитывалось и то, что члены группировки могли совершить теракт без использования оружия, с помощью подручных средств и даже автомобилей, например, как при совершении террористами атак на улицах Ниццы в 2016 году, Лондона и Стокгольма в 2017 году.

23 ноября 2018 года спецслужбы произвели задержание 5 членов группировки.

Собранных доказательств оказалось достаточно, чтобы квалифицировать их действия как преступления террористического характера. По совокупности тяжести совершенного преступления, за создание террористической группы, пропаганду терроризма и подготовку теракта Ерлан Куандыков был приговорен к 12 годам лишения свободы, его пособники Берик Асенов к 9, а Жакен Акмолов к 6 годам тюрьмы.

В ходе следствия и суда все задержанные фигуранты дела полностью признали свою вину и раскаялись в совершении преступлений. Но сделанного не вернешь, за поступки надо отвечать.

Дома у еще не успевших пожить молодых людей остались с клеймом позора убитые горем родители, а также жены и дети.