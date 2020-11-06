В Мактаральском районе 36 сел из 69, обеспечены природным газом.

Аким Мактааральского района Бахыт Асанов провел пресс-конференцию в региональной службе коммуникаций Туркестанской области по итогам 10 месяцев. Сначала глава района доложил о проделанной работе в регионе. Остановился на показателях развития района, озвучил проекты по продвижению социально-экономического роста.

В текущем году мактааральскими аграриями посеяно 60,9 тыс. га, из них 38,2 тыс. га приходится на хлопчатник. На сегодняшний день дехкане собрали 86,7 тыс. тонн белого золота. По словам Бахыта Насирханулы, аграрии по-прежнему продолжают собирать хлопчатник, пока средняя урожайность составляет 25 центнеров. Кроме того, произведено 46,3 тыс. тонн овощей, 304,1 тыс. тонн бахчевых культур, из них около 80% экспортировано за рубеж. Также собрано 11,8 тыс. тонн риса, произведены и другие сельскохозяйственные культуры.

«В текущем году из районного бюджета выделено 381,2 млн. тенге на работы по укладке камня на 94 внутренних улицах района протяженностью 51,05 км. На сегодняшний день на 75 улицах уложен камень. Работы по укладке камня на оставшихся 19 улицах будут завершены до конца этого месяца. Также в 16 населенных пунктах требуется реконструкция изношенных систем питьевой воды. Из них на строительство 6 объектов питьевой воды из бюджета выделено 726,3 млн. выделено тенге, введено в эксплуатацию 3 объекта. Из 69 населенных пунктов Мактааральского района 36 сел обеспечены природным газом», — сказал руководитель района.

Большое внимание в районе уделяется благоустройству. Так, на 18 улицах протяженностью 22,05 км ведутся работы по установке освещения в количестве 689 штук, на 2 улицах протяженностью 3,4 км идет прокладка тротуаров. В связи с техногенной катастрофой, произошедшей в мае, на строительство новых инфраструктурных систем микрорайона в поселке Мырзакент предусмотрено 3,7 млрд. тенге и сейчас все необходимые работы идут полным ходом.

В основном в регионе 10 536 единиц субъектов предпринимательства. В целом, в целях привлечения прямых иностранных инвестиций в Мактааральском районе реализуется два проекта и объем инвестиций составил 6,7 млрд. тенге. В частности, в 2021 году Казахстан и Турция совместно планируют запустить фабрику по производству нитей. Мактааральскими предпринимателями совместно с российскими представителями предполагается совместная реализация проекта завода по производству хлопкового масла, германскими предпринимателями по производству плодово-ягодных мармеладов.

Рассказал глава района и о привлеченных зарубежных инвестиций. На реализацию двух проектов необходимы свыше 6 миллиардов тенге. Продолжается в Мактааральском районе и сбор хлопка. Прогноз на урожай не плохой. В этом году дехкане собрали — свыше 46 тысяч тонн овощей и свыше 300 тысяч тонн бахчевых. Большую часть выращенного урожая отправили за рубеж».

Бахыт Асанов, аким Мактааральского района:»Мактааральский район считается аграрным. В этом году объем произведенной продукции составил свыше 32 процентов. Из них земледелие — 24 млрд тенге, и животноводство — свыше 8 млрд. Посевы в районе заняли 61 тысячу га. Из них 38 тысяч га засеяны хлопком. На сегодня собрано свыше 86 тысяч тонн белого золота».