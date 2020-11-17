В программу развития Шымкента на 2018-2020 годы внесли изменения на внеочередной 70-ой сессии городского маслихата, которая проходила в режиме онлайн.

Мурат Айтенов, аким г.Шымкента: «Мы делаем все, чтобы повысить благосостояние народа. Программа развития Шымкента на три года тому доказательство. В документе учтено, где необходима инфраструктура, строительство жилья, школ и социальных объектов».

Депутаты также внесли изменения в решение маслихата города «Об утверждении состава Общественного совета Шымкента». Они вывели из состава совета Базаркулова, Бейсенбаева, Донбая, Капбарову, Мирсиеву и Танирбергенова и включили новых членов — Бакдаулета Абдрахманова, Жанзака Алибекова, Шадию Жиенову, Мадину Кенжебаеву, Али Комекбаева и Галымжана Майханова.

Шынар Оразова