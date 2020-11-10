Безработный обещал местному жителю оказать помощь в составлении бизнес-плана.

В дежурную часть Сайрамского РУП с заявлением обратился местный житель, у которого знакомый обманным путем выманил деньги, обещая помочь с составлением бизнес-плана. Данный факт полицейские зарегистрировали в ЕРДР по статье 190 УК РК «мошенничество».

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции Сайрамского РУП задержали подозреваемого, местного жителя, безработного. Как выяснилось, молодой человек, войдя в доверие к потерпевшему, обещал не только помочь с бизнес-планом, но и с получением 300 тысяч тенге через одну из госпрограмм. Затем путем мошенничества аферист выманил у сельчанина 20 тысяч тенге и скрылся из виду.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по статье «мошенничество». Подозреваемый находится под подпиской. Полицейскими выясняется все обстоятельства произошедшего и причастность мошенника к другим аналогичным фактам.

Если вы стали жертвой или очевидцем мошенничества или иных преступлений, связанных с хищением чужого имущества, то незамедлительно обращайтесь в полицию по телефону 102.