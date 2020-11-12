Об этом сегодня сообщили в городском управлении образования.

По словам представителей гороно, ученица 9 класса в мае этого года родила ребенка. Опекуном новорожденной стала мама школьницы. Дело до суда не дошло. Отец девятиклассницы покончил жизнь самоубийством.

«Несовершеннолетняя, в мае этого года, родила ребёнка. Было это насилие или нет, мы не можем сказать, этим полицейские занимаются. Сейчас младенца воспитывает мама школьницы», — говорит Улжалгас САУРБАЕВА, главный специалист управления образования г.Шымкента.

Три несовершеннолетних девочки забеременели в 2019 году, не окончив школу.