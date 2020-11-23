Приговором Аль-Фарабийского районного суда города Шымкента гражданину, организовавшему незаконный игорный бизнес назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год и 100 часов принудительного труда, передает Otyrar.KZ.

Ранее сотрудники Департамента экономических расследований по городу Комитета по финансовому мониторингу МФ РК выявили факт незаконной организации игры «покер» в арендованной квартире по пр. Кунаева в Шымкенте.

Осужденный, нарушив требования Закона РК «Об игорном бизнесе», не имея разрешения (лицензии) на деятельность в сфере игорного бизнеса и не размещая залы для игр в указанных в Законе адресах, организовал незаконный игорный бизнес.

Вещественные доказательств в виде 100 000 тенге обращены в доход государства, набор для дилера и 200 фишек уничтожены.