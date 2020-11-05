Несчастный случай произошел в 9-этажном жилом доме.

Утром 05 ноября 2020 года в 07:30 в микрорайоне Туран Каратауского района г. Шымкент произошел несчастный случай в 9-этажном жилом доме.

На месте происшествия на балконе в одной из квартир на 9 этаже произошел хлопок газа из отсека газового счетчика из-за утечки, в результате чего мужчина 1995 г. р. получил ожоги 1-2 степени и был оперативно доставлен в больницу. На месте происшествия пожара не произошло, сообщает Группа внутренних и внешних коммуникаций ДЧС г.Шымкент.

Были привлечены 19 человек личного состава Департамента по ЧС г. Шымкент, 4 единицы техники, 8 сотрудников и 2 единицы техники филиала Центра медицины катастроф, оперативно-спасательного отряда.

Уважаемые жители города! При использовании природного газа в отопительный сезон соблюдайте все меры предосторожности и при возникновении неисправностей в газовых приборах вызывайте специалистов газового хозяйства по телефону «104».

Соблюдайте элементарные правила пожарной безопасности в быту, о происшествиях сообщайте по телефону «101», «112»!