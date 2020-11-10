За пять месяцев ОПМ выявлено 112 фактов, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.

Сотрудниками Департамента полиции города Шымкент с 1 июня по 30 октября текущего года на территории города проведено оперативно-профилактическое мероприятие “Қарасора-2020”.

За пять месяцев ОПМ выявлено 112 фактов, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. Из них: 23 преступлений, в числе которых шесть фактов сбыта наркотиков, три факта хранения наркотических средств в особо крупном размере, 14 фактов культивирования наркосодержащих растений и 89 уголовных наркопроступков.

В результате спецопераций из незаконного оборота изъято более 19 килограммов наркотиков.

Сотрудники Департамента полиции провели 14 антинаркотических профилактических мероприятий, направленных на снижение наркотизации населения. Результатом работы является положительная динамика снижения на 14,6% наркозависимых лиц, состоящих на учете.