Главный государственный санитарный врач города Шымкент Абдиманап Тулебаев подписал новое постановление.

В связи с продолжением регистрации заболеваемости COVID-19, ростом заболевания вирусной пневмонии и в целях дальнейшего предупреждения распространения коронавирусной инфекции среди населения ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Продлить карантин и ограничительные меры на территории города Шымкент с 00:00 часов 9 ноября 2020 года до 00:00 часов 23 ноября 2020 года.

2. Жителям и гостям города Шымкент:

2.1. запретить проведение мероприятий, связанных с массовым скоплением людей (поминок, дни рождения, юбилеи, проводы, кудалык, той, беташар и другое);

2.2. ограничить передвижение по городу лицам старше 65 лет;

2.3. соблюдать обязательное требование по ношению масок при передвижении по городу и социальную дистанцию не менее 2-х метров;

2.4. разрешить прогулки во дворах, посещение парков, площадей, скверов и набережных группами не более 3 человек или членов одной семьи;

2.5. разрешить посещение детских игровых площадок, расположенных во дворах жилых домов и в местах общего пользования группами не более 3 человек;

2.6. при посещении общественных мест, объектов с возможным массовым скоплением людей, в том числе в общественном транспорте строго соблюдать требования по ношению масок и использованию антисептиков после посещения общественных мест.

3. Акиму города Шымкент, государственным органам, организациям и предприятиям, юридическим лицам вне зависимости от форм собственности, субъектам предпринимательства города Шымкент на время карантина обеспечить:

3.1. перевод не менее 50% офисных сотрудников на дистанционную форму работы (при штатном расписании более 30 сотрудников), с возможностью максимального сокращения рабочего времени;

3.2. ежедневное проведение дезинфекционных мероприятий в торговых центрах, продовольственных и непродовольственных магазинах, объектах сферы оказания услуг населению и в местах возможного массового скопления людей;

3.3. организацию работы ЦОНов (в том числе спец ЦОНы) строго по предварительному бронированию через Egov.kz, телеграмм-бот EgovKZBot 2.0 с 09:00 до 18:00 часов в будние дни, с приостановлением деятельности в выходные и праздничные дни, согласно трудовому законодательству Республики Казахстан;

3.4. организацию работы АО «Казпочта», Call — центров ЦОНов с 09:00 до 18:00 часов в будние дни, с приостановлением деятельности в выходные и праздничные дни, согласно трудовому законодательству Республики Казахстан;

3.5. ограничение деятельности продовольственных и непродовольственнных рынков, (специализированные, вещевые, скотные и авторынки), ярмарок при соблюдении заполняемости не более 30% и не менее 4 кв. метров на одного посетителя с 06:00 до 18:00 часов, с приостановлением деятельности крытых продовольственных и непродовольственнных рынков (помещения, здания, сооружения, имеющие стены, окна/витражи) в выходные и праздничные дни, согласно трудовому законодательству Республики Казахстан. Деятельность ярмарок осуществлять с соблюдением усиленного санитарно-дезинфикционного режима, в том числе обеспечить установку дезинфекционного тоннеля и санитайзеров;

3.6. ограничение деятельности продовольственных гипермаркетов, супермаркетов, минимаркетов и магазинов у дома вне зависимости от места нахождения по времени с 09:00 до 22:00 часов в будние, выходные и праздничные дни;

3.7. ограничение деятельности по времени с 07:00 до 23:00 часов в будние выходные и праздничные дни объектов общественного питания, работающих на открытом воздухе и объектов, расположенных в зданиях (кафе, рестораны, лаундж-бары, спорт-бары, бары, столовые, кофейни и кулинарии), в том числе расположенных в торгово — развлекательных центрах (в отдельных помещениях) с размещением обеденных столов до 50 посадочных мест. Запрещено проводить торжественные, памятные мероприятия (банкеты, той, поминки, дни рождения, юбилеи, проводы, кудалык, беташар и другое), запрет на работу фудкортов, банкетных залов и использование кальянов на объектах общепита;

3.8. организацию работы в обычном режиме сельско-хозяйственных, полевых и строительных работ, а также строительных и промышленных предприятий с непрерывным производственным циклом, животноводческих и птицеводческих хозяйств и производителей сельско-хозяйственных товаров;

3.9. организацию работы в обычном режиме коммунальных служб, теле-радио коммуникаций и связи, адвокатов, нотариусов, а также адвокатских и нотариальных контор;

3.10. организацию работы в обычном режиме АЗС, магазинов при АЗС, СТО, шиномонтажных и автомоек;

3.11. организацию в обычном режиме объектов туризма и объектов в сфере оказания услуг по проживанию населения (гостиницы, отели, дома отдыха, туристические базы и другие) с размещением постояльцев (клиентов) не более 80% от проектной мощности, за исключением объектов, имеющих подряд на размещение отдельных групп (вахтовые работники, медработники, спортсмены) и оказанию услуг (питание, стирка, глажка и другое) для проживающих на объектах;

3.12. запрет на проведение зрелищных, спортивных, семейных, памятных мероприятий, форумов, конференций, семинаров и мероприятий, связанных с массовым скоплением людей, в том числе на дому, за исключением проведения чемпионатов Республики Казахстан и республиканских соревнований (по единому республиканскому календарю), без участия зрителей, при условии соблюдения усиленного санитарно-дезинфекционного режима по согласованию с Главным санитарным врачом соответствующей территории и соблюдении требований постановления ГГСВ РК №57 с одновременным скоплением не более 100 человек;

3.13. разрешение спортивных тренировок для Национальных сборных, сборных команд города, клубных команд (не более 30 человек, без контактная термометрия, проживание в спортивных базах), индивидуальных и групповых тренировок по видам спорта до 5 кв. м. на одного посетителя, спортивных игр на открытом воздухе без зрителей;

3.14.разрешение деятельности в обычном режиме детских кабинетов/центров коррекции, детских и взрослых образовательных центров, при заполняемости группы – не более 15 чел., по предварительной записи с соблюдением требований постановления ГГСВ РК №57;

3.15. запрет деятельности детских оздоровительных лагерей и детских дошкольных учреждений за исключением дежурных групп (не более 15 человек в группе);

3.16. запрет на работу объектов общественного питания, с размещением обеденных столов более 50 посадочных мест, за исключением объектов общественного питания, работающих в режиме доставки и на вынос в обычном режиме;

3.17. запрет на работу аквапарков, пляжей;

3.18. организацию работы СПА-центров, салонов красоты, парикмахерских, центров и салонов, оказывающих косметические и косметологические услуги, услуги маникюра и педикюра (4 кв. метра на 1-го посетителя и по предварительной записи) с ограничением по времени с 09:00 до 21:00 часа в будние, выходные и праздничные дни;

3.19.организацию работы бань и саун, заполняемость не более 50%, 4 кв. м. на 1 посетителя, с ограничением по времени с 09:00 до 21:00 часа в будние, выходные и праздничные дни;

3.20. функционирование в обычном режиме парков, скверов и набережных;

3.21. запрет на работу аттракционов, за исключением работающих на открытом воздухе в обычном режиме;

3.22. организацию работы в обычном режиме объектов культуры (индивидуальные, групповые репетиции с участием не более 30 человек), театры (заполняемость не более 50%, но не более 100 человек, с регистрацией на портале «InfoKazakhstan.kz», с соблюдением масочного режима, социальной дистанции и требований постановления ГГСВ РК №57), библиотек и музеев;

3.23.организацию работы в обычном режиме религиозных объектов (мечети, церкви, соборы, синагоги и другие), разрешение проведения коллективного богослужения в религиозных объектах, намаза в мечетях (бес уақыт намаз) за исключением жұма намаза, с заполняемостью до 30%, но не более 100 человек в зале, с усиленным санитарно-дезинфекционным режимом и с соблюдением требований постановления ГГСВ РК №57;

3.24. организацию работы киосков, в том числе точек по продаже выпечки, фастфуда, мягкого мороженного, напитков с 09:00 до 23:00 часов, за исключением объектов, работающих в режиме доставки и на вынос в обычном режиме;

3.25.организацию работы торгово-развлекательных центров, торговых домов (бутиков), торговых сетей при соблюдении заполняемости не более 30%, и не менее 4 кв.метров на одного посетителя, с ограничением по времени с 09:00 до 21:00 часа, с приостановлением деятельности торгово-развлекательных центров, торговых домов (бутиков) в выходные и праздничные дни, согласно трудовому законодательству Республики Казахстан;

3.26. запрет на работу цирка, деятельности развлекательных учреждений (караоке, бильярд, компьютерные клубы, ночные клубы, боулинг центры, детских игровых площадок и аттракционов в закрытых помещениях, батутов и другие), букмекерских контор, кинотеатров (за исключением кинотеатров на открытом воздухе), ледовых площадок, батутов и фудкортов при торгово-развлекательных комплексах, центрах, торговых домах. Кинотеатры на открытом воздухе работают в обычном режиме с соблюдением масочного режима и социальной дистанции;

3.27. запрет на межобластные и междугородние автобусные и микроавтобусные перевозки;

3.28.карантин и соблюдение санитарно-дезинфекционного режима в медицинских организациях, медико-социальных объектах для пожилых и лиц с ограниченными возможностями, домах ребенка, детских домах, центрах социальной реабилитации, учебных заведениях для детей инвалидов интернатного типа. Разрешается посещение домов ребенка и детских домов потенциальными родителями для встреч с детьми-сиротами, для дальнейшего их усыновления/удочерения, установления опеки, попечительства при предоставлении потенциальными родителями документа об их лабораторном обследовании на COVID-19 методом ПЦР с отрицательным результатом.

Разрешается посещение медико-социальных объектов участниками национального превентивного механизма при предоставлении документа о лабораторном обследовании на COVID-19 методом ПЦР с отрицательным результатом;

3.29.организацию работы в обычном режиме медицинских организаций, аптек, процедурных кабинетов, медицинских центров (по записи) с соблюдением требований зонирования, усиленного санитарно-дезинфекционного режима и требований постановления ГГСВ РК №57;

3.30.запрет на проведение аудио, фото и видео съемки в организациях здравоохранения, машинах скорой медицинской помощи, в помещениях, определённых местными исполнительными органами для карантина, а также при оказании медицинской помощи на дому медицинскими работниками, проведении эпидемиологического расследования в очаге, проведении опроса и анкетирования больных и контактных;

3.31. деятельность субъектов финансового рынка с ограничением по времени и численности в соответствии с актом Национального Банка Республики Казахстан и Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка;

3.32. организацию работы в обычном режиме объектов по реализации цветов;

3.33. организацию работы со второй четверти 2020-2021 учебного года в обычном режиме школ с контингентом от 5 до 300 человек, с численностью детей в классах до 15 человек; в дежурных классах с 1 по 5 классы, в международных школах — до 7 класса по заявлению родителей при соблюдении комплектации классов не более 15 человек;

3.34. организацию работы 09:00 до 23:00 часов в будние, выходные и праздничные дни спортивных объектов (фитнес-центров, тренажерных залов, спортивно-оздоровительных центров, крытых и полукрытых спортивных сооружений) до 5 кв.м. на одного посетителя, не более 50% от мощности, бассейнов по предварительной записи, в индивидуальном формате из расчета 5 кв.м. зеркала воды на одного человека;

3.35. организацию проведения совещаний (заседаний) в очном режиме (при отсутствии возможности их проведения в дистанционном формате) с соблюдением алгоритма согласно приложению к ПГГСВ РК;

3.36. организацию работы в обычном режиме специальных, специализированных организаций, специальных школ-интернатов для детей с особыми образовательными потребностями (в т.ч. для детей-сирот, оставшихся без попечения родителей), школ-интернатов общего типа, школ-интернатов для одаренных детей;

3.37. ограничение деятельности по времени с 09:00 до 18:00 часов в будние, выходные и праздничные дни объектов, не указанных в данном постановлении.

4. Акимату города Шымкент, акиматам районов города Шымкент, Управлению пассажирского автотранспорта и автомобильных дорог города Шымкент, Управлению энергетики и коммунального хозяйства города Шымкент, Управлению здравоохранения города Шымкент, субъектам здравоохранения и субъектам предпринимательства независимо от форм собственности :

4.1. ограничить движение общественного транспорта в будние, выходные и праздничные дни с 07:00 до 21:00 часа. Контролировать обязательное ношение масок и заполняемость по количеству мест;

4.2. увеличить количество транспортных средств (автобусы, микроавтобусы) на линиях, установить равномерный график движения, в целях исключения скопления людей на остановках и в общественном траспорте;

4.3. обеспечить охват территории города обработкой с применением дезинфицирующих средств, в том числе автобусные остановки, дворовые детские площадки, места скопления людей, общественный транспорт и другие общественные места, обработку проводить ежедневно до окончания карантина;

4.4. на территории города Шымкент, в микрорайонах, жилых массивах, на территории многоэтажных домов и организаций обеспечить планово-регулярную очистку территории, ежедневный вывоз мусора, чистку, мытье и дезинфекцию контейнеров для мусора, содержание в чистоте площадок для мусорных контейнеров;

4.5. обеспечить ежедневное проведение обработки с применением дезинфицирующих средств на территории инфекционных стационаров.

5. Руководителям организаций, предприятий и индивидуальным предпринимателям города Шымкент независимо от форм собственности, до завершения карантина:

5.1. строго соблюдать требования по ношению масок, перчаток (при обслуживании населения) и использованию антисептиков. Объектам, оказывающим услуги населению, дополнительно обеспечить сотрудников одноразовыми перчатками со своевременной заменой и приборами для измерения температуры;

5.2. обеспечить усиленный санитарно-дезинфекционный режим (установка санитайзеров для обработки рук, дезковриков, обработка поверхностей не реже двух раз в день, влажная уборка с применением дезинфицирующих средств, проветривание) на всех объектах, осуществляющих деятельность;

5.3. обеспечить строгий контроль за соблюдением требований санитарно-карантинных и ограничительных мер персоналом и посетителями;

5.4. осуществлять деятельность в соответствии с утвержденными алгоритмами ПГГСВ РК;

5.5. обеспечить на всех объектах, в том числе в общественном транспорте, в такси проведение санитарно-профилактических, санитарно-противоэпидемических и дезинфекционных мероприятий;

5.6. обеспечить проведение санитарной и дезинфекционной обработки общественного транспорта, такси, промышленных территорий, продовольственных и непродовольственных рынков и других общественных мест.

6. Акимам районов города Шымкент, руководителям районных Управлений санитарно – эпидемиологического контроля города Шымкент и начальнику Департамента полиции города Шымкент:

6.1 обеспечить мониторингом объекты, возобновившие свою работу, на соблюдение санитарно-дезинфекционных мероприятий и санитарно-эпидемиологических требований, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции;

6.2. при выявлении нарушений, неисполнения ограничительных мероприятий и других требований, установленных на период карантина, принимать соответствующие административные меры, в том числе меры по приостановлению деятельности объекта в соответствии с нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

7. Акимату города Шымкент, акиматам районов города Шымкент, Управлению предпринимательства и индустриально-инновационного развития города Шымкент, районным управлениям Департамента санитарно – эпидемиологического контроля города Шымкент, Департаменту полиции города Шымкент, региональной палате предпринимателей «Атамекен» по городу Шымкент, субъектам предпринимательства и физическим лицам обеспечить:

7.1. возобновление деятельности объектов на основании Акта соответствия санитарным нормам, выдаваемом в электронном формате с сайта «InfoKazakhstan.kz»;

7.2. размещение на видном месте при входе на объект Акта соответствия санитарным нормам, для возможности общественного мониторинга;

7.3. информирование населения, физических и юридических лиц о работе сайта «InfoKazakhstan.kz» для ознакомления с санитарно-эпидемиологическими требованиями, предъявляемыми к работе объектов на период введения ограничительных мероприятий, в том числе карантина;

7.4. использование сайта «InfoKazakhstan.kz» для размещения жалоб и фактов нарушения режима карантина, в целях своевременного принятия мер предпринимателями для устранения нарушений;

7.5. размещение на сайте «InfoKazakhstan.kz» списка инспекторов, аудиторских организаций, осуществляющих проверку субъектов предпринимательства на соблюдение санитарно-эпидемиологических требований, предъявляемых к работе объектов на период введения ограничительных мероприятий, в том числе карантина;

7.6. внесение субъектом предпринимательства в паспорт объекта на сайте «InfoKazakhstan.kz» сведений о планируемой заполняемости помещений посетителями (определяется и вносится с учетом установленной площади на 1 человека, в соответствии с требованиями к деятельности объектов в период введения ограничительных мероприятий, в том числе карантина, определяемых в приложениях к ПГГСВ РК);

7.7. при соответствии объектов, установленным требованиям, электронную выдачу Акта на возобновление деятельности объектов бизнеса через электронный портала «InfoKazakhstan. kz»;

7.8. проведение информационно-разъяснительной работы. с объектами, возобновившими свою деятельность, по соблюдению санитарно-дезинфекционных мероприятий и санитарно-эпидемиологических требований, направленных на предотвращение распространения короновирусной инфекции.

8. Признать утратившими силу:

8.1. Постановление Главного государственного санитарного врача города Шымкент от 25.09.2020г. №39;

8.2. Постановление Главного государственного санитарного врача города Шымкент от 09.10.2020г. №40;

8.3. Постановление Главного государственного санитарного врача города Шымкент от 24.10.2020г. №41.

9. Настоящее Постановление обязательно для исполнения всеми физическими и юридическими лицами независимо от форм собственности.

Настоящее Постановление вводится в действие с 00:00 часов 9 ноября 2020 года.

Главный государственный санитарный врач города Шымкент А.Тулебаев