Алексей Костылев, житель жилого массива «Кайнарбулак», благодаря господдержке начал развивать свое дело выращиванием кроликов.

В декабре 2019 года он был зарегистрирован как безработный в городском центре занятости и палатой предпринимателей «Атамекен» был направлен для изучения основ предпринимательства в рамках проекта «Бизнес бастау». Пройдя 21 дневное обучение и получив специальный сертификат, в этом году он подал заявку на получение государственного гранта. Бизнес-план, основанный на развитии кролиководства, утвержден комиссией, и соответствующие грантовые средства перечислены на счет. Алексей, на безвозвратный грант от государства, приобрел около 50 кроликов и их корм, сообщает Пресс-служба акима города Шымкент.

В настоящее время на его ферме выращивают более 70 кроликов. Большинство из них – редкие породы. На сегодняшний день предприниматель разводит кроликов на мясо. По словам владельца бизнеса, если мясо кролика является лекарством от многих болезней, то из его меха можно сшить самые разные дорогие шапки и пальто. А кроличья шерсть — незаменимый биопродукт для сада. Следует отметить, Алексей занимается данной работой уже четыре года. В будущем он намерен развивать ферму и начать переработку кроличьих шкур.

В целом по городу Шымкент в этом году планируется предоставить грант 4 914 гражданам, а на сегодняшний день (за 9 месяцев) решением комиссии гранты получили 1 929 граждан.