В онкологическом центре Шымкента используются современные и качественные методы лечения онкологических больных. Одним из таких методов является прямая внутривенная химиотерапия и химиоэмболизация, передает Otyrar.KZ.

Специалисты городского онкологического центра прошли обучение и повышение квалификации в России, Австрии и Германии по практическому применению внутривенной химиотерапии и химиоэмболизации.

С помощью современных методов специалисты уже 12 лет лечат больных раком и добиваются положительных результатов.

Медицинские работники в методе химиоэмболизации смешивают лекарства, в связи чем идет закрытие просвета сосуда артерии, питающей опухоль, В результате он позволят достигнуть стабилизации или регресса опухолевого процесса. При внутривенной химиотерапии препараты вводятся в вену с помощью цифрового рентгеновского аппарата или ангиографа с катетером.

— Мы первыми в Казахстане внедрили внутривенную химиотерапию и химиоэмболизацию. С помощью этого метода 100% химических веществ вводится в корни рака. В результате лечение рака улучшается на 20-30%. Это продлевает жизнь пациентам с тяжелой формой рака. Для лечения внутривенной химиотерапией и химиоэмболизацией в городской онкологический диспансер города Шымкент приезжают пациенты из других регионов страны. Есть даже пациенты, которые приезжают из-за границы, в поисках лечения. Мы проводим такие операции пациентам с опухолями головного мозга, шеи, печени, поджелудочной железы, шейки матки, матки, почек, печени, — рассказывает заведующий отделением химиотерапии и эндоваскулярной онкологии городского онкологического диспансера Давранбек Арыбжанов.

Ерик Кызайбеков — один из пациентов, лечащийся данным методом химиоэмболизации. Житель Алматинской области приехал в онкологический диспансер города Шымкент для качественного лечения. На сегодняшний день состояние пациента, прошедшего курс лечения методом химиоэмболизации, улучшилось.

У 56-летнего мужчины пять лет назад диагностировали рак печени.

Стоит отметить, в настоящее время данная операция проведена более 5000 пациентам.

В городской онкологический диспансер в поисках лечения приезжают пациенты со всей страны. Лечились даже пациенты из Астрахани, Москвы и Узбекистана.