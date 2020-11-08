Водитель устроил ДТП и сразу же скрылся?
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Дорожно-транспортное происшествие произошло 7 ноября около одиннадцати часов вечера. На пересечении улиц Туркестанской и Байтурсынова столкнулись 5 машин: Mercedes-Benz внедорожник, Opel Vectra, Daewoo Nexia, Toyota RAV 4 и Toyota Carina.
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Daewoo Nexia, Toyota RAV 4 и Toyota Carina стояли на парковке. Водитель Мерседеса на большой скорости снес все три припаркованных автомобиля и врезался в двигающийся по улице Туркестанской Опель.
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Кто был за рулем Мерседеса, выяснить не удалось, по предварительной версии, водителя на месте ДТП не оказалось.
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В аварии пострадали двое.
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Прибывшие врачи скорой помощи осмотрели водителя и пассажирку автомашины Opel Vectra, которые получили травмы различной степени тяжести, и приняли решение о их немедленной госпитализации.
P.S. Позже в полиции сообщили, что водитель Мерседеса с места происшествия не скрывался. Он, якобы, сидел на лавочке недалеко от места происшествия, в шоковом состоянии.