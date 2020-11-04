Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев побывал на спортивной тренировочной базе для гребцов и парусников, которая находится на берегу Бадамского водохранилища.

Глава региона оценил условия проведения тренировочного процесса спортивных отделений: гребли на байдарках и каноэ, академической гребли, парусного спорта и параканоэ.

Тренировочная база рассчитана на 130 человек. На площади 8 га есть искусственное озеро, две спортивные площадки, склад для ремонта и для хранения лодок при нужной температуре. После образования Туркестанской области, данная спортивная база осталась на территории третьего мегаполиса страны. Сейчас здесь тренируются спортсмены из Туркестанской области и Шымкента.

Вместе с тем отметим, в следующем году в Туркестане запланировано построить гребной канал, который будет соответствовать всем Олимпийским стандартам. Эскизный проект крупного спортивного объекта, не имеющего аналогов в стране, одобрил глава региона Умирзак Шукеев.

Комплекс разместится на площади 80 гектаров, длина канал составит 2 300 метров, а ширина основного русла – 125 метров, возвратного – 75 метров. С реализацией этого масштабного проекта планируется проведение крупных международных соревнований по всем видам гребли. Это придаст дополнительный импульс развитию гребных видов спорта и положительно скажется на туристическом потенциале города Туркестан. Таким образом, появится возможность не только развивать водные виды спорта в Казахстане, но и проводить в древнем городе соревнования высокого уровня.

Кроме того, инфраструктура гребного канала вовлечет и приобщит население Туркестана к здоровому образу жизни и даст возможность дополнительно развивать популярные виды водного и пляжного спорта. На его территории разместятся офисы, гостиницы, рестораны, торговые центры, кафе, спортивные и детские площадки, а также аквапарк и детские аттракционы.

На сегодняшний день гребные виды спорта Туркестанской области занимают лидирующие позиции в стране. Национальная сборная Республики Казахстан представлена ведущими спортсменами Туркестанской областной спортивной школой олимпийского резерва по водным видам спорта.

В настоящее время спортсмены готовятся к предстоящим лицензионным турнирам за путевку на Олимпиаду в Токио в 2021 году. Наш регион представят Ирина Клинова (гребля на байдарках и каноэ), Владислав Яковлев (академическая гребля), а также Жалгас Тайкенов и Бибарыс Спатай (параканоэ).

Напомним, более 300 туркестанских гребцов — победители чемпионатов Азии и Олимпийских игр. Спортсмены Туркестанской области вошли в десятку лучших в мире на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне и 2016 году в Бразилии.