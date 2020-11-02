Продукция реализовывалась на 10-15% ниже рыночной цены.

На торговой площадке автовокзала «Алтын бұлақ» была представлена продукция социально-предпринимательской корпорации» Туркестан», предпринимателей города, Сайрамского и Толебийского районов.

Продукция реализовывалась на 10-15% ниже рыночной цены. В частности, картофель — 90-100 тенге, лук — 50 тенге, конина — 1800 тенге, морковь — 70 тенге, капуста — 60-65 тенге, дыня-арбуз, тыква — 50 тенге, а также виноград — 200 тенге, яблоки — 120-200 тенге, помидоры — 70-100 тенге, огурцы — 300 тенге.

В целом было выставлено на продажу более 30 тонн продукции.

Горожане соблюдали дистанцию и не забывали носить маски.