В Туркестанской нашей области наблюдается рост преступления связанных с наркопреступностью.

За 9 месяцев текущего года выявлены 318 факта преступлений, что на 8,2% больше аналогичного периода прошлого года, сообщает Прокуратура Туркестанской области.

Вместе с тем необходимо отметить, что с развитием информационных технологий продажа наркотических средств осуществляется бесконтактным способом через интернет ресурсы (интернет магазины, мессенджеры Telegramm и Whats’App), что всячески усложняет выявление и пресечение данных фактов.

К примеру, интернет пользователь с помощью онлайн приложений и интернет магазинов заказывает товар (наркотические средства) и оплачивает его посредством онлайн кошельков (kiwi-кошелек и т.д.). После оплаты продавец закладывает товар в определенной локации и отправляет местоположение покупателя. Данный способ продажи полностью исключает визуальный контакт между продавцом и покупателем.

Популярность данного вида распространения наркотических средств вынуждает принимать решительные правовые меры.

Так с 11 января 2020г. в уголовный кодекс РК внесены изменения, согласно которым распространение наркотических посредством электронных ресурсов отнесена к категории особо тяжких преступлений за совершение которого предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 15 лет.

Согласно статистическим данным управления здравоохранения в Туркестанской области на учете с наркозависимостью состоит 431 человек.

Наркотической зависимости больше всего подвержено молодое поколение.

Учитывая особую пагубность наркотических средств оказываемую на здоровье, просим по любым фактам незаконного хранения, распространения и культивирования наркотических средств известных Вам сообщать в правоохранительные органы.