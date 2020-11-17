В целях предупреждения и пресечения преступлений, связанных с наркотиками, полицейские Туркестанской области на постоянной основе проводят оперативно-розыскные и профилактические мероприятия, передает Otyrar.KZ.

Полицейские Сарыагашского РОП совместно сотрудниками пограничного контроля провели рейдовые мероприятия по выявлению фактов незаконного хранения и перевозки наркотических средств.

На одном из контрольном постов подозрение стражей порядка вызвал один из мужчин, которого остановили полицейские. При обыске оперативники обнаружили у него в кармане и изъяли полиэтиленовый пакет с содержимым растительного происхождения с специфическим запахом.

Подозреваемым оказался гражданин Узбекистана, который попытался пересечь границу с наркотиками в сторону соседней республики.

Согласно назначенной экспертизе, изъятым наркотическим средством оказалась высушенная марихуана, общим весом более 40 гр.