Двое подростков из Жетысая рассказали журналистам, о систематических избиениях в семье.

По словам детей, мать заставляет их просить милостыню, зарабатывать деньги и готовить себе еду. А за малейшую провинность «воспитывает» оскорблениями и кулаками.

На видео, которое прислала неравнодушная жительница Жетысая, которая представилась знакомой семьи, девочка рассказывает, как родная мама сначала воткнула в нее вилку, а потом избивала крышкой от казана.

По словам автора видео, такое в семье происходит систематически. Мать, воспитывающая четверых детей, 15, 12 и двух лет, а также семимесячного малыша буквально измывается над старшими. Подростки не выдержали очередной порции побоев и попросили у чужой женщины помощи.

«Они вчера прибежали ко мне в слезах раздетые и босиком. Я накормила их. А через пару часов пришла их мать с палкой в руках, хотела снова их избить. Я сказала, что у меня их нет, потому что дети попросили. Боятся, что она их убьет. Она их не кормит, пособие тратит только на себя», — рассказала автор видео.

То, что мать действительно избивает своих детей, подтвердила и ее родная сестра. Она даже обратилась с заявлением в полицию, но от комментариев отказалась. Нам удалось поговорить с детьми. Они рассказали, что порой на несколько дней остаются дома одни.

«Она вилку мне в ухо воткнула. У меня еще есть раны на спине. Вчера утром брат варил сосиски нам на заработанные им же 700 тенге, тогда она на меня напала. И мы сбежали», — рассказывает девочка.

«Я недавно подрабатывал, таскал тяжелые мешки и на автомойке мыл машины, заработал 3,5 тысячи тенге. Хотел накопить нам на куртки. Мама избила меня и забрала деньги. Мы и не учимся, потому что нянчим и кормим младших. Пожалуйста, помогите, мама постоянно угрожает, что убьет нас. Если мы плачем, бьет еще сильнее», — делится подробностями ее брат.

Вместе с представителями акимата, органов опеки и полиции журналисты посетили квартиру, в которой живет семья. Дверь оказалась открытой. Но женщины и младших детей там не было. С порога в нос ударил затхлый запах, в комнатах захламлено и холодно. После увиденного, в акимате создали комиссию.

«Старшие дети учились в интернате, пока их определим туда же в дежурные классы. Учителя, которые общались с женщиной, предполагают, что она страдает психическим расстройством. Полицейские уже ищут мать и ее маленьких детей. Когда найдем, проведем заседание комиссии и решим, что дальше делать. Возможно мать отправим на обследование», — прокомментировал ситуацию заместитель акима Жетысайского района Ербол Жангазиев,

Полицейские сообщили, что степень травм и характер определит экспертиза. Подростки по-прежнему у неравнодушной женщины, больше всего они боятся, что их вернут матери. Младших детей готова пока взять на попечение родная тетя. Это второй подобный громкий случай в Жетысае. Два года назад благодаря неравнодушным соседям от истязания мачехи удалось спасти двоих девочек.