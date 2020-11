View this post on Instagram

По рассказам жителей жилого массива «Кайнар Булак», утром 8 ноября полиция оцепила территорию нескольких участков. По некоторым данным, убит мужчина 55-60 лет. «Он иногда выпивал, я видела его дня три назад, никому не мешал. Его тело, говорят, нашли в кустах»,- рассказывает жительница массива. Полиция пока никак не прокомментировала случившееся. Журналисты телеканала «Отырар TV» пытаются выяснить подробности происшествия.