По инсайдерской информации, на территории дачного массива «Кайнар Булак» произошло убийство, передает Otyrar.kz

Несколько часов территория преступления была оцеплена сотрудниками полиции. Стражи порядка осматривают  жилой массив, проверяют людей и берут отпечатки пальцев. Журналистам полиция Шымкента случившееся пока не комментирует.

Жители дачного массива «Кайнар Булак» рассказывают о том, что слышали об убийстве мужчины.

«Я слышала, что ночью кого-то убили, точно не знаю. Везде полиция, очень страшно»,- рассказала одна из жительниц массива.

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По рассказам жителей жилого массива «Кайнар Булак», утром 8 ноября полиция оцепила территорию нескольких участков. По некоторым данным, убит мужчина 55-60 лет. «Он иногда выпивал, я видела его дня три назад, никому не мешал. Его тело, говорят, нашли в кустах»,- рассказывает жительница массива. Полиция пока никак не прокомментировала случившееся. Журналисты телеканала «Отырар TV» пытаются выяснить подробности происшествия.

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«Я видела этого мужчину дня три назад, он, конечно, выпивал, но никому не мешал и не трогал. Что там произошло, я не знаю», — рассказала жительница массива.

Несколько часов территория преступления была оцеплена сотрудниками полиции. Корреспонденты телеканала «Отырар TV» следят за развитием событий.

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