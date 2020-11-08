По инсайдерской информации, на территории дачного массива «Кайнар Булак» произошло убийство, передает Otyrar.kz

Несколько часов территория преступления была оцеплена сотрудниками полиции. Стражи порядка осматривают жилой массив, проверяют людей и берут отпечатки пальцев. Журналистам полиция Шымкента случившееся пока не комментирует.

Жители дачного массива «Кайнар Булак» рассказывают о том, что слышали об убийстве мужчины.

«Я слышала, что ночью кого-то убили, точно не знаю. Везде полиция, очень страшно»,- рассказала одна из жительниц массива.

«Я видела этого мужчину дня три назад, он, конечно, выпивал, но никому не мешал и не трогал. Что там произошло, я не знаю», — рассказала жительница массива.

Несколько часов территория преступления была оцеплена сотрудниками полиции. Корреспонденты телеканала «Отырар TV» следят за развитием событий.