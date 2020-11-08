По инсайдерской информации, на территории дачного массива «Кайнар Булак» произошло убийство, передает Otyrar.kz
Несколько часов территория преступления была оцеплена сотрудниками полиции. Стражи порядка осматривают жилой массив, проверяют людей и берут отпечатки пальцев. Журналистам полиция Шымкента случившееся пока не комментирует.
Жители дачного массива «Кайнар Булак» рассказывают о том, что слышали об убийстве мужчины.
«Я слышала, что ночью кого-то убили, точно не знаю. Везде полиция, очень страшно»,- рассказала одна из жительниц массива.
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По рассказам жителей жилого массива «Кайнар Булак», утром 8 ноября полиция оцепила территорию нескольких участков. По некоторым данным, убит мужчина 55-60 лет. «Он иногда выпивал, я видела его дня три назад, никому не мешал. Его тело, говорят, нашли в кустах»,- рассказывает жительница массива. Полиция пока никак не прокомментировала случившееся. Журналисты телеканала «Отырар TV» пытаются выяснить подробности происшествия.
«Я видела этого мужчину дня три назад, он, конечно, выпивал, но никому не мешал и не трогал. Что там произошло, я не знаю», — рассказала жительница массива.
Несколько часов территория преступления была оцеплена сотрудниками полиции. Корреспонденты телеканала «Отырар TV» следят за развитием событий.