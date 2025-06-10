Трагедия в селе Торткуль: начато расследование смерти 16-летней девушки

В ночь на 6 июня в селе Торткуль Ордабасинского района Туркестанской области было найдено тело 16-летней девушки. По словам местных жителей, она возвращалась домой из семейного магазина, но так и не дошла. Родные и односельчане искали её всю ночь, но безуспешно. Утром полицейские обнаружили тело девушки у забора детского сада, расположенного на обочине дороги. 7 июня её похоронили.

Погибшая девушка была младшей из четырёх детей в семье. Она училась на первом курсе медицинского колледжа в Шымкенте и на каникулах приехала домой, чтобы помочь родным. Потеря дочери стала для семьи настоящим шоком. Мать девушки находится в крайне тяжёлом состоянии. Ей неоднократно вызывали скорую помощь. Родственники пока отказываются от комментариев, находясь в состоянии глубокой скорби.

Кто и при каких обстоятельствах убил 16-летнюю девушку — пока неизвестно. Село охвачено тревогой. Многие жители отказываются от комментариев. По словам очевидцев, в день, когда было найдено тело, полицейские задержали мужчину, работавшего в местной пекарне рядом с магазином семьи погибшей. После этого в селе пропала связь, и были усилены меры безопасности.

«Конечно, нам её очень жаль — будто своя дочь. Боль в сердце, но мы ничего не можем изменить. Только молимся, чтобы Аллах дал терпение. Что ещё можно сказать? Сейчас выходить вечером запрещено. Она была из хорошей, спокойной семьи», — рассказывает жительница села.

«Я была в шоке, когда узнала, давление подскочило. Девочка ведь выросла на наших глазах», — говорит сельчанка.

В сельской администрации подтвердили факт убийства. По словам акима, после происшествия в селе были усилены меры безопасности.

«В нашем селе произошёл трагический инцидент. Была найдена мёртвой молодая девушка. В настоящее время органы правопорядка проводят расследование. Она была студенткой первого курса медколледжа в Шымкенте. Сейчас в селе работают патрульные службы, особенно в вечернее время идёт контроль», — говорит аким села Торткуль Нурлан Сапаров.

По данным областного департамента полиции, тело девушки было найдено 6 июня около семи часов утра. Подозреваемый был оперативно задержан и помещён в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело, ведутся следственные действия для установления всех обстоятельств трагедии.