Заместитель акима города Ергали Билисбеков посетил ряд учреждений, обеспечивающих лечебно-реабилитационные мероприятия для людей с ограниченными возможностями.

В настоящее время, в центре по оказанию социальных услуг для детей №6 города Шымкент, на лечении находятся 143 ребенка с ограниченными возможностями, сообщает Пресс-служба акимата города Шымкент.

Количество пациентов здесь с каждым годом уменьшается. Например, 5 лет назад здесь обслужили более 200 детей.

Об этом, во время посещения учреждений, заместителю акима города сообщили специалисты центра.

Этот центр предоставляет реабилитационные услуги детям в возрасте от 3 до 18 лет с психоневрологическими расстройствами, нуждающимся в специальных социальных услугах в виде стационарного и полустационарного лечения. Медицинские кабинеты учреждения оснащены современным оборудованием. Помимо врачей и социальных работников, в каждой группе есть педагог-психолог. В то же время активизировались работы по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Имеется запас лекарств, необходимых для детей, на 4 месяца.

— Этим детям очень тяжело. Главное, создать им все условия и работать так, чтобы они не видели в этом необходимости. В дальнейшем, при проведении ремонтных или строительных работ, необходимо проконсультироваться с врачами и другими специалистами, чтобы учесть все обстоятельства жизни людей с ограниченными возможностями, — сказал заместитель акима города.

После этого Ергали Билисбеков ознакомился с ходом работ Центра специальных социальных услуг №2.

На сегодняшний день в центре есть 240 граждан. Здесь предусмотрено 5-разовое питание, еженедельное купание и лечение. С января следующего года зарплаты социальных работников планируется увеличить в полтора раза.

Также будет завершен ремонт и сдан в эксплуатацию дополнительное здание КГУ «Городской территориальный центр социального обслуживания населения». На сегодняшний день в учреждении лечатся около 80 детей с параличом и заболеваниями нервной системы. Большинство из них в инвалидных колясках. Врачи и социальные работники проводят в центре различные процедуры 5 дней в неделю с утра до вечера. Также в этом году для удобства посетителей построили закрытый пандус.

Заместитель акима города ознакомился с работой каждого центра и дал указания руководителям отрасли по устранению недостатков.